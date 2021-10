Apple non vende più l’iMac Intel da 21,5″

Il fine ottobre del 2021 sarà ricordato dagli utenti Apple perché la Casa di Cupertino ha deciso di eliminare dai listini l’iMac base con CPU Intel da 21,5″.

L’iMac da 21,5″ ancora a listino fino a pochi giorni addietro era caratterizzato da un Core i5 di settima generazione, una GPU Iris Plus Graphics 640, 8 GB di RAM e unità SSD da 256GB.

L’all-in-one in questione era rimasto a listino per mercati di nicchia come il settore Education.

A marzo dello scorso anno era stato presentato anche un iMac 21,5″ con processori di 8a generazione quad-core e, per la prima volta, 6-core.

Attualmente a listino abbiamo gli iMac 24″ con CPU M1, display Retina 4,5K, disponibile in diversi colori, e con videocamera FaceTime HD a 1080p, microfoni di qualità, supporto per Touch ID.

Per chi vuole un display più grande è ancora disponibile l’iMac da 27″ con CPU Intel; le ultime varianti di questo modello sono arrivate ad agosto con processori Intel fino a 10 core, il doppio della memoria, grafica AMD, archiviazione SSD di serie, display Retina 5K e videocamera FaceTime HD a 1080p.