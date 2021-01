Possibile evento Apple in primavera: ecco cosa potrebbe arrivare da Cupertino

Potrebbe esserci un evento Apple nella primavera di quest’anno, perché davvero tanti sono i nuovi prodotti che si pensa le Mela possa presentare, a partire da un nuovo modello di AirPods, per passare ai nuovi iPad, senza dimenticare AirTags, e al prossimo modello di Apple TV, che ormai sembra ritardare da parecchi mesi.

Anzitutto, non sembrano esserci dubbi sul fatto che Apple tenga annualmente diversi eventi, molti dei quali hanno data fissa e, quindi, prevedibile, tra cui il WWDC a giugno e l’evento annuale iPhone in autunno. Oltre a questi, è ormai facile predire un secondo evento autunnale incentrato sui Mac. L’anno scorso, ad esempio, Apple ha tenuto tre eventi in tre mesi: uno dedicato ad iPad e Apple Watch settembre, l’altro ad iPhone 12 a ottobre, e uno ai Mac M1 a novembre.

Gli eventi primaverili sono più difficili da prevedere, soprattutto in questo particolare momento storico. Ad esempio, Apple non ha tenuto un evento primaverile nel 2020 a causa dell’inizio della pandemia di COVID-19, ma ha annunciato un nuovo iPad Pro, Magic Keyboard e MacBook Air tramite comunicati stampa a marzo, seguito dall’iPhone SE di seconda generazione via un comunicato stampa in aprile.

Nel 2019, Apple ha organizzato un evento esclusivamente dedicato al suo segmento Servizi, con dettagli su Apple News +, Apple Card, Apple TV+ e Apple Arcade. Nel marzo 2018, Apple ha invitato tutti a Chicago, dove ha annunciato un nuovo iPad in un evento incentrato sull’istruzione.

Se Apple dovesse tenere un evento di primavera nel 2021, seppur in forma virtuale a causa della pandemia, sono davvero tante le periferiche che potrebbe presentare. Ecco quali.

Nuovi iPad Pro e iPad mini

Una delle voci principali è che Apple rilascerà un nuovo iPad Pro con tecnologia di display mini-LED durante il primo trimestre del 2021. L’aspettativa è che la retroilluminazione a mini-LED arriverà prima su iPad Pro da 12,9 pollici, e dopo su iPad Pro da 11 pollici.

La gamma di iPad Pro 2021 dovrebbe essere praticamente identica al modello 2020 in termini di design, ma il cambiamento della tecnologia del display non sarà certamente cosa da poco. Inoltre, potrebbero anche ricevere un nuovo chip probabilmente basato sull’A14 per prestazioni ancora migliori.

Secondo quanto riferito, Apple sta anche lavorando a un nuovo iPad mini, che verrà rilasciato a marzo. Si dice che il nuovo iPad mini sia dotato di un display da 8,4 pollici con cornici più piccole. Sfortunatamente, non presenterà una revisione del design simile all’iPad Air 4 e all’iPad Pro, con Apple invece che manterrà le cornici superiore e inferiore, così come il pulsante Home e il Touch ID.

Apple ha aggiornato l’iPad mini per l’ultima volta nel 2019, portando un processore A12 Bionic più veloce e altri miglioramenti, ma in effetti è ormai da tanto che si attende una revisione.

Infine, si dice anche che Apple stia sviluppando un nuovo iPad low cost, ma non ci aspettiamo che venga rilasciato già in primavera.

iPhone SE 3

Anche se iPad 12 mini potrebbe leggermente cannibalizzare iPhone SE, che comunque rimane l’iPhone più economico di listino, Macotakara ha riferito che Apple rilascerà anche un nuovo iPhone SE di terza generazione ad aprile. I dettagli non sono del tutto chiari, ma una versione ad aprile arriverebbe esattamente un anno dopo che l’iPhone SE da 4,7 pollici rilasciato nel 2020 .

Le voci hanno suggerito che Apple starebbe lavorando su una versione più grande di iPhone SE, probabilmente con un display da 5,5 pollici e un design simile all’iPhone 8 Plus. Resta da vedere se questa voce si realizzerà già nella primavera del 2021.

AirPods 3 e AirPods Pro 2

Dopo l’uscita di AirPods Max a dicembre, secondo quanto riferito, Apple avrebbe in programma aggiornamenti il resto della gamma AirPods. Il 2021 dovrebbe dare i natali ai nuovi AirPods Pro di seconda generazione, con un design “più compatto” che rimuoverebbe lo stelo che attualmente sporge dalla parte inferiore di AirPods Pro.

Bloomberg ha avvertito, tuttavia, che tali modifiche al design non sono garantite, e questo perché Apple avrebbe affrontato sfide nella rimozione di questo elemento. Ad ogni modo, i nuovi AirPods Pro 2 dovrebbero mantenere la funzionalità trasparenza, il chip H1 e la cancellazione del rumore attiva.

Si dice anche che Apple stia sviluppando nuovi AirPod entry-level con uno stelo più corto e auricolari sostituibili. Questi sostituirebbero gli AirPod standard attuali. Quanto ai prezzo, AirPods 3 dovrebbero circa il 20% in meno rispetto ad AirPods Pro, quindi una fascia di prezzo inferiore a 200 dollari.

Apple TV

I rapporti su una nuova Apple TV circolano da un po’ di tempo, tanto che si attendeva il nuovo modello già durante una delle tre presentazioni avvenute lo scorso anno. L’attuale modello inizia a mostrare davvero la sua età rispetto ai dispositivi di streaming concorrenti, anche e soprattutto quando si affianca ad Apple Arcade, che ormai vanta un catalogo con giochi piuttosto pesanti da gestire per il set top box attuale.

Airtags

Allo stesso modo, si vocifera di AirTag da ormai due anni. Gli accessori per il monitoraggio degli oggetti dovrebbero essere rilasciati quest’anno. Resta da vedere se i nuovi AirTag o Apple TV si materializzeranno o meno durante questa primavera.

Nuovi Mac con processore M1

Apple ha dichiarato che ci vorranno circa due anni per trasferire l’intera gamma di Mac ai chip Apple Silicon M1. Pertanto, è facile aspettarsi nuovi Mac con questo processore nel corso del 2021.Tuttavia, non sembra essere possibile che uno dei nuovi esponenti arrivi addirittura entro questa primavera.

Le voci attualmente indicano l’arrivo di una nuova linea di iMac, così come nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Probabilmente arriveranno nella seconda metà dell’anno.