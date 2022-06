RØDECaster Pro II, lo studio di produzione audio per tutti

Streamer, podcaster, musicisti e creatori di contenuti che cercano uno studio di produzione audio completamente integrato potrebbero trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in RØDECaster Pro II, un dispositivo che offre alta qualità audio, ampie possibilità di personalizzazione e estrema facilità d’uso per le registrazioni audio di cui queste persone hanno normalmente bisogno.

Dotato di quattro ingressi analogici bilanciati con jack combo Neutrik per il collegamento di microfoni, strumenti e dispositivi a livello di linea, questo strumento funziona bene per tutto ciò che riguarda la registrazione di un singolo microfono per un livestream o un podcast o l’acquisizione di registrazioni musicali complete multitraccia.

I Revolution Preamps offrono una alta qualità audio con qualsiasi microfono o strumento: progettati da zero specificamente per il RØDECaster Pro II, questi preamplificatori a bassissimo rumore e alto guadagno danno un’uscita consistente pur rimanendo silenziosi ed eliminando la necessità di booster microfonici, lifter o elaborazioni esterne.

Alla sua realizzazione ha contribuito APHEX, con una suite di emulazioni di processori audio anche famosi come l’Aural Exciter, il Big Bottom e il compressore/livellatore master Compellor. Sono inoltre presenti un compressore di qualità da studio, un soppressore di rumore, un filtro passa-alto, un de-esser e un equalizzatore a tre bande per ciascun canale, tutti con tecnologia APHEX.

Questo dispositivo è facile da usare anche perché monta un ampio touchscreen ad alta definizione e un encoder rotativo tattile, che consentono di controllare in prima persona ogni aspetto del suono. La configurazione richiede pochi secondi e tutto viene facile grazie anche alle impostazioni predefinite personalizzate e all’editor di elaborazione VoxLab, che consente di comporre il suono con il semplice tocco di un pulsante o la rotazione di una manopola.

Il RØDECaster Pro II è inoltre dotato di pad SMART con cui è possibile attivare velocemente effetti vocali come riverbero, eco, pitch e robot FX, inviare comandi MIDI a software esterni, attivare azioni automatiche del mixer come fade in e fade out e lanciare effetti sonori, basi musicali, campioni o jingle.

Ci sono nove canali assegnabili individualmente che consentono di creare configurazioni personalizzate del mixer: ogni processore ed effetto può essere regolato a proprio piacimento tramite l’editor avanzato, ogni pad SMART è completamente programmabile (con otto fila di otto pad per un totale di 64 azioni uniche disponibili) e i LED RGB possono essere personalizzati per adattarsi alla propria configurazione ed estetica.

Microfoni, chitarre, bassi, tastiere e dispositivi possono essere collegati a livello di linea utilizzando i quattro jack combo Neutrik, monitorando il tutto con quattro paia di cuffie tramite le uscite per cuffie o con altoparlanti tramite le uscite di linea bilanciate da ¼ di pollice. Via Bluetooth è possibile poi registrare telefonate o trasmettere l’audio in alta definizione, anche collegando simultaneamente due computer o dispositivi mobili utilizzando le doppie interfacce USB per qualsiasi operazione, dalla registrazione di podcast remoti alla semplificazione di complesse configurazioni di streaming.

Il RØDECaster Pro II è il centro di controllo audio per ogni creatore ed è completamente aggiornabile, con l’aggiunta di nuove funzioni e miglioramenti tramite aggiornamenti periodici del firmware. Funziona con macOS 10.15 e Windows 10, pesa 2 chili e misura circa 31 x 27 x 5 centimetri. Chi vuole comprarlo lo trova in vendita anche su Amazon a 799 euro.