In arrivo Apple Pencil 3 con punte magnetiche intercambiabili

Sono circolate nelle ultime ore indiscrezioni secondo le quali Apple potrebbe annunciare nuovi iPad, iPad Air e iPad mini ma secondo il blog giapponese Mac Otakara ad arrivare a breve non saranno nuovi iPad ma l’Apple Pencil di terza generazione.

Secondo Mac Otakara, l’Apple Pencil di terza generazione vanterà la punta magnetica sostituibile. Quest’ultima indiscrezione non è nuova e a inizio ottobre è circolata voce di Apple Pencil 3 o di terza generazione con differenti punte magnetiche, utilizzabili per una varietà di scopi diversi.

Utilizzando magneti, le punte dovrebbero essere più facili da cambiare rispetto alle versioni esistenti, che si basano invece su una tenuta a frizione. Questa possibilirà appare verosimile anche in virtuà di riferimenti in precedenti brevetti e domande depositate da Apple, incluso uno in cui le funzioni dello stilo possono cambiare per abbinarsi a una specifica punta.

L’attuale Apple Pencil di seconda generazione ha un aggancio magnetico (per iPad Pro 2018 e seguenti, iPad Air 2020 e seguenti e gli ultimi iPad mini), supporta abbinamento e carica wireless, doppio tap e cambi strumento e supporta la funzione ‘hover’: quando si avvicina al display, permette di vedere esattamente dove la punta toccherà lo schermo prima di appoggiarla, permettendo di disegnare con precisione.

Altra indiscrezione circolata di recente sulla Apple Pencil di terza generazione in arrivo, è che questa vanterà la ricarica via USB-C.

Se l’arrivo di una nuova Apple Pencil è probabile, meno probabile è la presentazione di nuovi iPad. Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” ritiene che la presentazione di nuovi iPad avverrà tra qualche mese.

Tutto su Apple Pencil di seconda generazione in questo approfondimento di macitynet, invece in questo articolo trovate il confronto tra il modello di prima e seconda generazione.