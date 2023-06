Servizi Apple, decine di nuove funzioni in arrivo in autunno

Tra i numerosi annunci arrivati nel corso della conferenza sviluppatori WWDC23 ci sono una serie di nuove funzionalità in arrivo in autunno per i servizi del colosso di Cupertino, con novità che riguardano Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Mappe e altro ancora, miglioramenti che vedremo in iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 e tvOS 17.

Di seguito l’elenco di nuove funzioni in arrivo questo autunno per i servizi Apple:

Playlist collaborative per ascoltare musica con amici e parenti. Chi ha un abbonamento ad Apple Music può collaborare alle playlist con parenti e amici. Ci si potrà invitare a vicenda per scegliere e modificare le tracce, e sarà anche possibile aggiungere reazioni a specifici brani usando le emoji.

Chi ha un abbonamento ad Apple Music può collaborare alle playlist con parenti, amici e amicheEsperienza Apple Music Sing (Karaoke) più immersiva con Fotocamera Continuity. Con Apple Music Sing e Fotocamera Continuity, l’utente potrà vedersi sullo schermo e applicare all’immagine nuovi filtri mentre canta seguendo il testo della sua canzone preferita.

Riconoscimenti in Apple Music per scoprire gli artisti che si celano dietro i vari brani. Chi ama la musica può vedere tutta una serie di informazioni sugli artisti che hanno contribuito alle varie tracce, incluso il ruolo che ricoprivano e lo strumento che hanno suonato.

SharePlay in auto per i brani riprodotti in macchina. Apple Music fa approdare SharePlay in auto: chiunque a bordo, eccetto chi guida naturalmente) potrà scegliere cosa ascoltare.

Quando l’utente ascolta musica in auto usando Apple Music, tutti gli altri iPhone di fiducia potranno automaticamente proporre brani partecipando alla sessione. Ogni persona nell’auto potrà controllare la musica dal proprio dispositivo anche se non ha un abbonamento ad Apple Music.

Riproduzione in streaming dell’intero catalogo dei programmi radiofonici di Apple Music in Apple Podcasts. Chi ha un abbonamento potrà ascoltare l’intero catalogo dei programmi radiofonici di Apple Music senza pubblicità in Apple Podcasts, dove si potranno seguire singoli programmi per ricevere una notifica quando ci sono nuovi episodi e scaricarli in automatico non appena vengono pubblicati.

Mappe offline. Nell’app Mappe di Apple l’utente può selezionare un’area sul dispositivo per scaricare con un tap cartografia e dati relativi alla zona di interesse. In questo modo anche quando è offline, potrà accedere a indicazioni per spostarsi in auto, a piedi, con i mezzi pubblici e in bicicletta, vedere l’orario di arrivo stimato, trovare luoghi in Mappe e altro ancora.

Disponibilità in tempo reale delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Chi usa Mappe e ha un veicolo elettrico potrà vedere in tempo reale la disponibilità delle colonnine di ricarica filtrate per rete, tipo di presa e altro, e se il veicolo è compatibile potrà impostare una rete di ricarica preferita.

Possibilità di esplorare aree all’aperto con i sentieri nei parchi. Con Mappe sarà più facile scoprire migliaia di sentieri nei parchi degli Stati Uniti, con schede dei luoghi che includono informazioni come lunghezza e tipo di sentiero, difficoltà e dislivello.

Programmi di allenamento e meditazione su misura con i Piani personalizzati in Apple Fitness+. I Piani personalizzati consentono di avere un programma di allenamento o meditazione basato sul giorno, la durata, il tipo di workout e altro ancora.

Raccolte per mettere in coda allenamenti e meditazioni in Fitness+. Anche Fitness+ introduce le raccolte, che permettono di selezionare più allenamenti e meditazioni da fare in serie, permettendo di passare all’attività successiva senza interruzioni. Le raccolte possono essere salvate nella libreria personale, pronte da usare di nuovo in futuro.

Audio in primo piano su Fitness+ per concentrarsi su allenamenti e meditazioni. Con Audio in primo piano, chi ha un abbonamento a Fitness+ può dare priorità al volume della musica per non perdere lo slancio, o alla voce di chi tiene la sessione per concentrarsi sulle sue indicazioni.

Cruciverba con Puzzles in Apple News. Chi ha un abbonamento a Apple News+ avrà a disposizione più funzioni, tra cui Puzzles, che proporrà ogni giorno un cruciverba in formato standard e mini in collaborazione con The Puzzle Society.

Articoli audio di Apple News+ da ascoltare in Apple Podcasts. Chi ha un abbonamento ad Apple News+ potrà ascoltare in Apple Podcasts articoli letti in modo professionale e tratti dalle riviste e dai quotidiani più noti al mondo. Ricordiamo che Apple News non è disponibile in Italia.

“In riproduzione” in Apple Podcasts. Il design della schermata “In riproduzione” è stato rinnovato: ora appare uno sfondo dinamico che mostra la copertina del podcast con controlli migliorati per la gestione della coda.

Più dettagli sull’argomento del podcast con la copertina degli episodi. Con il supporto delle copertine nell’app Apple Podcast, l’utente potrà scoprire di più su ogni episodio. È più facile ascoltare l’anteprima e riprodurre o seguire i podcast grazie al nuovo design per episodi, programmi e canali in “In coda”.

Possibilità di collegare gli abbonamenti alle principali app dell’App Store con Apple Podcasts. L’utente potrà accedere a nuovi programmi e sfruttare altre peculiarità collegando gli abbonamenti idonei alle principali app dell’App Store, tra cui Bloomberg, Calm, The Economist, L’Équipe, Lingokids, The Times, The Wall Street Journal, The Washington Post e WELT.

Informazioni approfondite sulle serie in Apple Books. Con le nuove pagine delle serie di Apple Books, l’utente può vedere tutti i libri disponibili in una determinata serie, passare dalla versione ebook a quella audiolibro e viceversa, acquistare e leggere il titolo successivo della serie in base a quello che sta leggendo, ricevere consigli su libri correlati e altro.

Configurazione di pagamenti ricorrenti con Apple Cash. Chi usa Apple Cash (non c’è ancora in Italia) potrà configurare pagamenti settimanali, quindicinali o mensili: sarà più facile dare la paghetta ai figli o rimborsare amici e parenti per eventuali spese regolari condivise, come l’affitto. È anche possibile ricaricare automaticamente il saldo Apple Cash quando si esaurisce.

Possibilità di mostrare il documento d’identità usando iPhone e Apple Wallet. A partire da questo autunno negli USA, attività commerciali potranno accettare i documenti d’identità in Apple Wallet, senza bisogno di hardware aggiuntivo. Sarà più semplice fare cose come controllare sul momento e in tutta sicurezza l’età di chi vuole acquistare alcolici o verificare l’identità della persona che sta ritirando un’auto presa a noleggio.

Per presentare in modo semplice e sicuro il proprio documento d’identità in Wallet a un’attività commerciale, basterà avvicinare iPhone o Apple Watch all’iPhone del negozio. L’utente vedrà un elenco delle informazioni richieste e saprà se verranno archiviate dalla parte richiedente. Dopodiché, verrà chiesto di autenticarsi e acconsentire utilizzando Face ID oppure Touch ID.

Con le pagine delle serie, l’utente può vedere tutti i libri disponibili in una determinata serie.Possibilità di condividere e richiedere la posizione usando Dov’è con Messaggi e Mappe. Grazie all’opzione “Posizione” nel menu di invio, è possiible condividere la propria posizione, e richiedere quella di un’altra persona, attraverso “Dov’è” direttamente in Messaggi. Da qui, sarà anche possibile creare in Mappe un percorso fino alla posizione dell’altra persona.

Condivisione di oggetti usando AirTag e Dov’è. Con la funzione di condivisione degli oggetti per gli AirTag e gli accessori della rete Dov’è, sarà possibile invitare fino a cinque persone in un gruppo di condivisione. Ognuno potrà vedere la posizione dell’oggetto senza ricevere notifiche di tracciamento indesiderate, utilizzare Dov’è per vedere le indicazioni fino all’oggetto, e usare “Posizione precisa” per contribuire a localizzare un AirTag condiviso.

Tutte le novità dalla WWDC 2023 sono riassunte in questa pagina del nostro sito: per tutto quello che c’è da sapere sul visore Vision Pro rimandiamo a questo approfondimento. Se invece volete sfogliare gli articoli di approfondimento sono disponibili nella sezione dedicata WWDC 2023.