I migliori supporti per HomePod mini in vendita su Amazon

HomePod mini sta per arrivare in Italia: sarà disponibile da fine Novembre nel nostro paese dopo gli annunci dell’evento del 18 Ottobre. Arriverà anche da queste parti in tutte le sue colorazioni.

A quel punto sarà il primo HomePod dell’azienda ad essere disponibile nel nostro paese visto che l’HomePod originale, in commercio dal 2017, non ci è mai arrivato. D’altronde entrambi i dispositivi da qualche settimana proprio grazie ad iOS 15 parlano in italiano, rendendo pienamente fruibile la comunicazione nella nostra lingua nativa. Se nel frattempo volete approfondire il discorso e scoprire qualcosa in più di questo dispositivo, presentato esattamente un anno fa, potete dare un’occhiata alla nostra recensione, che abbiamo pubblicato a febbraio non appena siamo riusciti a mettere le mani su questo piccolo ma performante altoparlante di Apple.

Con questo articolo invece vogliamo proporvi una serie di supporti per HomePod mini in vendita su Amazon che in qualche caso lo rendono principalmente più bello da vedere, in altri ne migliorano l’utilizzo consentendo di posizionarlo dove normalmente non si potrebbe.

Balolo, in vero legno

Si tratta sostanzialmente di un supporto che mette tre gambe all’HomePod mini: la particolarità è data dall’anello in metallo su cui poggia l’altoparlante perché il materiale da un lato è sufficientemente robusto da consentire di sostenerlo in totale sicurezza, dall’altro permette di realizzare questa porzione del supporto quanto più sottile possibile, riuscendo così a mimetizzarsi con il resto dello speaker, facendo quasi sembrare che le gambe, realizzate invece in legno di noce, siano una componente prevista del dispositivo. Data l’unica colorazione disponibile per l’anello si accosta visivamente molto meglio con la versione nera di HomePod (ma se siete pratici col fai-da-te nulla vieta di verniciare la parte in metallo in bianco in modo da allinearne lo stile con l’HomePod mini della medesima colorazione).

Questo supporto è in vendita su Amazon a 34,90 euro.

Spigen, in silicone

In questo caso non si tratta solo di estetica: questo supporto infatti presenta un design più semplice e un materiale tale da non cambiare più di tanto l’aspetto dell’altoparlante. Si tratta infatti di uno spesso anello in silicone, disponibile nelle due colorazioni dello speaker, che consente di sollevarlo dal piano di appoggio di qualche centimetro per «mitigare le vibrazioni dei bassi». La forma è tale da permettere anche di inclinare l’altoparlante in modo da poter orientare lo schermo LED superiore in direzione della propria posizione e avere così sott’occhio il suo funzionamento. Presenta anche una scanalatura sul fondo che permette di far passare il cavo di alimentazione senza doverlo piegare.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 14,99 euro.

SPORTLINK, a parete

Qui scendiamo leggermente in qualità dei materiali, anche se è costruttivamente solido e ben realizzato. Si tratta di un supporto realizzato in materiali plastici la cui forma, rispetto agli altri, permette di fissare l’HomePod alla parete, purché ci sia nelle vicinanze una presa elettrica. E’ disponibile in bianco e in nero e presenta un adesivo alla base che consente di fissarlo in maniera non invasiva in tutte quelle pareti liscie, in legno o in vetro, che lo consentono, ma mette comunque a disposizione due fori per poter usare altrettanti tasselli e appenderlo così in totale sicurezza su qualsiasi muro. Sulla base c’è anche una scanalatura intorno alla quale è possibile arrotolare il cavo in eccesso, in modo da non avere fili penzolanti tra l’altoparlante e la presa elettrica al quale è collegata l’alimentazione.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 12,99 euro.

Molitececool, massima mobilità

Questa soluzione è concettualmente simile alla precedente perché permette di appendere l’HomePod mini alla parete, ma lo fa sfruttando l’alimentatore collegato alla presa elettrica, che diventa parte fondamentale del sostegno. Qui la porzione di spazio presente sulla base che consente di arrotolare il cavo in eccesso svolge un ruolo fondamentale perché da esso fuoriuscirà soltanto il filo necessario a raggiungere il caricatore, al quale poggia l’intera struttura. Rispetto al precedente quindi oltre a essere per nulla invasivo visto che non deve usare nastro adesivo o tasselli per essere fissato alla parete, è anche molto più versatile perché permette di spostare l’altoparlante di volta in volta nella stanza che più fa comodo, passando così dal salotto alla cucina, fino al bagno per farsi leggere le notizie al mattino mentre ci si lava i denti, per dire.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 12,99 euro.

SOKUSIN, una mensola trasparente

Anche questo supporto permette di appendere l’HomePod mini alla parete ma lo fa in maniera più elegante, consentendo per altro di mantenere lo speaker in posizione orizzontale, che poi è quella prevista da Apple per una migliore diffusione del suono. E’ realizzato in acrilico trasparente, quindi non c’è bisogno di scegliere il colore in base al modello ed è perfino compatibile anche con Echo Dot di terza e di quarta generazione.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 12,99 euro.

Baomaeyea, in metallo

Praticamente identico al precedente per forma, ma diverso nella struttura, che qui è realizzata in metallo ed è disponibile con le due diverse colorazioni per la verniciatura, quindi bianca o nera, che si può così scegliere in base al colore del tessuto esterno del proprio HomePod mini.

Questo supporto è in vendita su Amazon a 19 euro.