Arrivano i Widget su Amazon Echo Show 8, 10 e 15, più facile comunicare in famiglia

Annunciati in occasione del lancio di Echo Show 15 i widget per l’interfaccia di Amazon Echo Show rappresentano un modo di comunicare più completo e diretto grazie agli schermi più gradi degli schermi smart più grandi dell’azienda.

Sono infatti ufficialmente disponibili da oggi anche nel nostro paese pure sugli schermi più “piccoli” le finestre che mostrano contemporaneamente più informazioni e sono utili per gestire appuntamenti e messaggi anche tra diversi membri della famiglia.

Su Echo Show 8 (di prima e seconda generazione) e su Echo Show 10 (fino alla terza generazione con schermo mobile), è sufficiente scorrere il dito dal lato destro del display del dispositivo per visualizzare i widget preferiti, riorganizzarne l’ordine o richiamarne la galleria.

Afferma la nota ufficiale di Amazon: “…Grazie ai widget sui dispositivi Echo Show è possibile mantenere l’organizzazione della famiglia sempre al meglio con calendari condivisi e liste di cose da fare, ascoltare la propria musica preferita in streaming, o visualizzare e gestire i dispositivi compatibili per la Casa Intelligente preferiti.“

La gestione dei widget è molto semplice e si possono aggiungere a partire da una galleria di modelli già pronti e dimensionati a seconda della grandezza dello schermo. Quelli che vedete nella galleria sono relativi ad uno schermo da 10″ di prima generazione”: lo abbiamo riorganizzato per mostrare una nota last minute, una galleria fotografica e il meteo del giorno ma possiamo cambiare ordine e tipologia di widget mostrato in qualsiasi momento.

Ovviamente è possibile “popolare” il contenuto in qualsiasi momento sia attraverso i comandi vocali: “Alexa aggiungi mandole tostate alla lista della spesa” sia aggiungendo a schermo i dati da inserire. Lo stesso dicasi per le note: “Alexa aggiungi una nota… Ricordarsi di cambiare le gomme” e la richiesta apparirà a schermo.

Qui vediamo l’interfaccia di riordinamento dei widget a schermo: è possibile cambiare l’ordine di visualizzazione quando vogliamo per mostrare nella prima schermata le informazioni più utili e le altre a scorrere.

Qui sotto i widget su Echo Show 15 che ovviamente per il maggiore spazio a disposizione permette la visione anche di altri formati e di informazioni più complete.

I modelli da 8, 10 e 15” compatibili con i nuovi widget e ancora in commercio sono disponibili a partire da questa pagina di Amazon in diverse varianti colore.

