Apple ha quasi lanciato iPad 14”, in arrivo Magic Keyboard in alluminio

C’è mancato poco: dopo oltre un anno di anticipazioni e smentite, nel corso del 2023 Apple stava per introdurre un iPad con schermo da ben 14 pollici, ma all’improvviso ha cambiato i piani cancellando il progetto o, come alcuni sostengono, semplicemente posticipandolo nel tempo: piaccia o meno, con i prossimi innovativi iPad Pro 2024 con schermo OLED arriverà anche una Magic Keyboard profondamente rivista, che donerà sempre più un look simile ai MacBook con un pianale in alluminio.

Le anticipazioni sui due prodotti sono più collegate tra loro di quanto si possa pensare. Infatti la ragione che avrebbe spinto Apple a non lanciare iPad da 14,1 con schermo LCD è di ordine tecnologico e di costi: nel 2024 o 2025 con la seconda generazione di questo iPad il costo del passaggio all’OLED risulterebbe ancora troppo sostenuto per un pannello di queste dimensioni.

Non a caso i primi iPad OLED in assoluto sono previsti per il 2024 nella gamma più costosa iPad Pro e con display da 11 e 13 pollici. Per la generazione in arrivo si prefigura un sostanzioso rinnovo lato hardware e anche software, uno dei più importanti da diversi anni a questa parte, ma anche prezzi di listino in aumento.

La tecnologia display è stata al centro delle ripetute conferme e smentite delle indiscrezioni su quello che non è diventato iPad 14” più grande di sempre. Prima indicato con schermo mini LED ma senza ProMotion 120Hz, poi solo LCD come gli iPad meno costosi, infine cancellato. Ma potrebbe essere invece solo questione di tempo: molti sono pronti a scommettere che prima o poi Apple arriverà a un iPad 14”. Forse addirittura in versione Ultra nel 2024.

Con il non arrivo di iPad 14” lo scettro del tablet Apple con display più grande è destinato a rimanere agli iPad Pro che dai 12,9” attuali dovrebbe diventare un soffio più grande a 13” nel 2024. Proprio per questo modello Mark Gurman ha già anticipato una Magic Keyboard completamente rivisita che lo farà somigliare sempre più a un MacBook: non solo per un trackpad ancora più grande in stile portatili Apple, ma anche con l’impiego per la prima volta dell’alluminio per realizzare la base di appoggio dei polsi, intorno a tasti e trackpad.

Invece l’involucro esterno della prossima Magic Keyboard continuerà a essere realizzato in silicone, come fatto finora. Oltre al connettore USB-C è anche previsto un possibile aumento di prezzo rispetto all’attuale in USA di 299 dollari, in italia a 429€ per iPad Pro 12,9” oppure 369€ per iPad Pro 11”.