iPad Pro OLED se tutto va bene costerà come MacBook Pro

Le anticipazioni sull’impennata prevista di prezzo dei modelli di iPad Pro OLED 2024 di Apple circolano da fine febbraio, ma ora si apprende che potrebbero essere molto più costosi degli iPad Pro attuali, addirittura ancora più costosi di alcuni MacBook Pro attualmente in vendita.

Secondo un nuovo rapporto coreano citato da The Elec, Apple sta già prendendo in considerazione la sua strategia dei prezzi per i due modelli OLED di iPad Pro del prossimo anno, con stime attuali che partono da 1.500 e 1.800 dollari, rispettivamente, per i modelli da 11 e 13 pollici.

Se le stime dovessero essere vere, questo listino renderebbe il dispositivo da 11 pollici oltre l’80% più costoso dell’attuale iPad Pro con la stessa taglia, ma con display LED Liquid Retina, che invece parte per il mercato USA da 799 dollari. Il modello da 13 pollici, invece, sarebbe di oltre il 60% più costoso dell’attuale iPad Pro da 12,9 pollici con display Liquid Retina XDR mini-LED, che parte da 1.099 dollari.

Le stime dei prezzi dei futuri iPad Pro OLED eclissano persino il prezzo di alcuni modelli di MacBook Pro attualmente in vendita. Ad esempio, il MacBook Air da 13,6 pollici con chip M2 che in Usa parte da 1.199 dollari, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 parte da 1.299 dollari.

Secondo il rapporto in lingua coreana, la risposta del settore agli aumenti dei prezzi è divisa: alcuni li considerano un aumento ragionevole dato il passaggio alla tecnologia OLED, mentre altri credono che i prezzi renderanno difficile mantenere il livello delle vendite, perché gli iPad mancano di quella domanda di sostituzione che invece è tipica degli iPhone.

Si ipotizza che la ragione principale degli aumenti sia l’aumento dei costi dei materiali, soprattutto quelli dei pannelli OLED. Attualmente si ritiene che Apple sia in trattative con Samsung e LG Display sul prezzo di fornitura dei pannelli, le cui specifiche richiederanno l’uso di processi di produzione che non sono stati combinati prima per pannelli OLED delle dimensioni richieste.

Secondo The Elec, il prezzo di fornitura dei pannelli OLED per i dispositivi da 10 pollici esistenti va da circa 100 a 150 dollari, mentre l’esborso per i processi coinvolti nella realizzazione dei pannelli OLED degli iPad Pro 11 e 13 pollici richiesti da Apple potrebbe essere più vicino rispettivamente a 270 e 350 dollari.

Il rapporto osserva che le attuali stime dei prezzi OLED iPad Pro del settore potrebbero cambiare in futuro. I pannelli OLED previsti per la consegna da LG e Samsung sono ancora in fase di sviluppo, quindi i prezzi dei pannelli non sono ancora definitivi.

Tuttavia, secondo quanto riferito, ci sono preoccupazioni tra i fornitori di pannelli Samsung, LG e BOE su come i prezzi degli iPad Pro OLED di Apple e le previsioni di spedizione potrebbero influire negativamente sui profitti e sugli investimenti nella linea di produzione.

Samsung è destinata a investire in linee di produzione OLED di ottava generazione, che dovrebbero “teoricamente” tradursi in pannelli a basso costo, ma sono già stati stanziati per i futuri MacBook OLED di Apple, che dovrebbero anche debuttare nel 2024.

Sembra che per il 2024 Apple stia preparando un grande rinnovo.