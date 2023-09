Volkswagen ha presentato la ID. GTI Concept

Il marchio Volkswagen sta dando ulteriore slancio alla sua offensiva elettrica: entro il 2027 lancerà undici nuovi modelli completamente elettrici e offrirà così un’ampia gamma di veicoli elettrici; da un’auto compatta con un prezzo inferiore a 25.000 Euro fino a una berlina familiare. In futuro sono previste anche versioni GTI sportive di modelli della famiglia ID. completamente elettrica.

La show car ID. GTI Concept presentata per la prima volta all’IAA Mobility di Monaco consente di avere una visione di come Volkswagen intende trasportare il logo GTI nel futuro elettrico.

Accanto ai veicoli elettrici come ID. GTI Concept, ID.4, ID.5 e la nuova ID.7, Volkswagen continuerà a offrire anche veicoli con motore a combustione come le nuove generazioni di Passat Variant e Tiguan.

Le prevendite della ID.7, la prima berlina Volkswagen completamente elettrica e autonomia fino a 700 chilometri, sono iniziate solo pochi giorni fa. Con la showcar ID. GTI Concept all’IAA Mobility, Volkswagen evidenzia come la dicitura GTI sarà trasportata nell’era della mobilità elettrica. La versione di produzione del veicolo basata sulla piattaforma modulare di trazione elettrica MEB dovrebbe arrivare sulle strade nel 2027.

Entro il 2033 al più tardi, Volkswagen ha fatto sapere che produrrà solo veicoli elettrici in Europa. Fino ad allora, i veicoli con motore a combustione continueranno a svolgere un ruolo importante nella gamma di prodotti. In futuro, Volkswagen si concentrerà soprattutto sui suoi modelli come Golf, T-Roc, Passat e Tiguan. All’IAA Mobility sono in mostra nuove generazioni di Passat Variant e Tiguan. Oltre alle Turbo benzina mild hybrid e Turbodiesel, in mostra anche versioni ibride plug-in di questi due modelli basate sulla piattaforma modulare a matrice trasversale MQB. Queste ultime offrono un’autonomia elettrica di circa 100 km e ricarica rapida DC con una capacità di ricarica fino a 50 kW.

L’azienda sta portando avanti l’implementazione della sua strategia ACCELERATE, che prevede una offerta di prodotti di mobilità a prezzi accessibili per tutti. Nel 2026, la ID. 2all, un’auto elettrica per meno di 25.000 Euro, amplierà l’offerta del marchio nel segmento entry-level.

