Nuove Beats Studio Pro svelate da Ventura 13.4 beta

In molti attendono o auspicano il lancio di un aggiornamento delle cuffie Airpods Max, ma intanto Apple prepara quello di Beats Studio3 che potrebbero prendere il nome di Beats Studio Pro. Lo si apprende da alcuni brandelli di codice di macOS Ventura 13.4 beta che cita il nuovo modello denominato A2924.

Della nuova versione delle Beats Studio3 (che sono le cuffie di punta di Beats) si sa pochissimo. Di esse, nome a parte che dovrebbe essere Beats Studio Pro, come si apprende dall’utente Twitter Aaron che ne ha scoperto il progetto, abbiamo solo una immagine che è parte del processo di registrazione dei dispositivi. Il resto può essere solo immaginato con attendibilità più o meno elevata.

In particolare si può supporre affidabilmente che presentino alcune funzioni che nell’attuale versione delle Beats Studio non ci sono. Ad esempio usando i nuovi chip audio H2 che sono presenti nelle Airpods Pro di seconda generazione dovremmo avere cancellazione attiva del rumore di alta qualità, funzione trasparenza, audio spaziale e supporto a Ehi Siri.

Nulla di tutto questo è presente nelle attuali Beats Studio3 che sono state rilasciate cinque anni fa e che attualmente, nonostante il prezzo di listino di ben 400 euro (spesso scontatissimo) sono decisamente invecchiate.



È possibile che ci siano anche incrementi significativi nell’autonomia e più facilità nell’abbinamento con i dispositivi Apple. Non va neppure dimenticato che solitamente i prodotti Beats sono più aperti di quelli con il marchio della Mela al mondo Android.

Tra i dettagli che vengono riferiti da alcune fonti c’è la collaborazione con Samuel Ross Wall, un artista e un designer di moda noto per avere collaborato con brand del lusso come Hublot e con marchi quali Oakley e Nike.

Da segnalare che dentro al codice di Ventura 13.4 è apparsa anche l’immagine dei nuovi Beats Studio Buds Plus di cui abbiamo parlato in precedenza. Questo modello, come abbiamo già scritto, dovrebbe superare i Beats Studio Buds per capacità nella soppressione del suono, qualità della modalità trasparenza e autonomia.

L’immagine vista in macOs conferma quel che aveva anticipato Amazon in una scheda corredata da un’immagine che mostrava questi auricolari realizzati con un guscio trasparente, simile a quello dei Nothing Ear (2)

I nuovi Beats Studio Buds Plus dovrebbero arrivare tra metà e fine mese di maggio. Possibile, ma non certo, che anche i Beats Studio Pro siano rilasciati nello stesso momento. Tutti gli articoli che parlano di Beats sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.