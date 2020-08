Apple registra il dominio AppleOriginalProductions.com

Apple ha registrato il dominio AppleOriginalProductions.com: nel momento in cui scriviamo il sito web associato non è ancora attivo. L’operazione rientra nella costante espansione di film, serie TV, documentari e altri contenuti originali destinati al servizio di TV in streaming in abbonamento Apple TV+

A questo scopo Apple acquista i diritti presso le società di produzione per TV e cinema, oltre che realizzando contenuti originali con produzioni gestite direttamente dalla proprio divisione dedicata alla televisione.

La registrazione del dominio AppleOriginalProductions.com è stata effettuata per conto di Cupertino da CSC Corporate Domains, una azienda che gestisce e protegge i nomi di dominio per conto delle grandi società e multinazionali. Come rileva la scheda pubblicata da WHOIS la registrazione è stata effettuata giovedì 13 agosto.

Non è chiaro cosa Apple intenda fare con questo dominio: il nome lascia supporre la creazione di un nuovo sito o portale web dove il colosso di Cupertino potrebbe presentare tutte le sue produzione originali per Apple TV+. Il catalogo di Apple TV+ pur offrendo diverse esclusive non può contare su un repertorio vasto e consolidato come quello dei principali concorrenti, in primis Netflix, Disney+ e anche rispetto ad altri servizi simili.

In ogni caso Cupertino sta investendo moltissimo siglando accordi per ottenere la priorità di visione e acquisto e produzioni originali. Solo nelle ultime settimane Apple ha siglato accordi con le società di produzione Appian Way di Leonardo DiCaprio, con Team Downey di proprietà dell’attore Robert Downey Jr. Oltre che un contratto pluriennale con il regista Martin Scorsese.

