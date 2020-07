Dopo il successo di “Greyhound” Apple TV+ cerca altri film blockbuster

Apple sta cercando nuovi film di successo, nuovi titoli Blockbuster da proporre agli abbonati, dopo il successo di Greyhound. Il film drammatico con Tom Hanks sulla Seconda Guerra Mondiale, che Apple si è aggiudicata a circa 75 milioni di dollari, è stato un investimento per cui non soltanto ne è valsa la pena, ma che ha convinto Apple a proseguire sulla strada delle grandi acquisizioni per Apple TV+.

Ora pare, infatti, che nei piani di Apple TV+ ci sia quello di arrivare a proporre dodici nuovi film all’anno agli abbonati e che, tra questi, almeno quattro siano dei veri e propri blockbuster.

Emancipation, di Will Smith, dovrebbe essere il prossimo titolo della lista. Fino ad ora, Apple ha acquistato pellicole da diversi studi di Hollywood. Una fonte di Apple avrebbe dichiarato a Deadline, pubblicazione specializzata sul mondo dello show business, che l’azienda vorrebbe evitare comunque la sovrabbondanza di titoli di Netflix.

Prossimamente, Apple TV+ presenterà in anteprima il film di Sofia Coppola “On the Rocks” e a questo e ad altri titoli nuovi si aggiungeranno altre vecchi lungometraggi, da distribuire sulla piattaforma di tv in streaming di Cupertino in modo da arricchire il catalogo Apple e incoraggiare le persone a fermarsi più a lungo su Apple TV+.

