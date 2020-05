Anche il mercato giochi di Apple soffre il Covid-19

Apple è scesa all’ultimo posto di una particolare classifica delle società di software che si occupano di servizi di gioco, e ciò a causa della pandemia di coronavirus.

In particolare, è la società di ricerca GlobalData ad aver annunciato il declino di Apple in questa particolare classifica, che vedeva la Mela – prima del lockdown – scalare diverse posizioni. L’analista Rupantar Guha afferma che il calo di Apple nel settore videoludico “può essere attribuito ai cambiamenti che la società ha fatto nei suoi canali di entrate di gioco”, così come cambiamenti a App Store e Apple Arcade durante il COVID-19.

Un esempio, come sottolineato da Guha, è la rimozione del gioco “Plague, Inc” dall’App Store cinese a febbraio scorso. Il gioco, ricordiamo, impone all’utente l’obiettivo di diffondere un virus, anche se un aggiornamento già annunciato porterà una modalità contraria, ossia quella di debellare un virus esistente. L’analista ha comunque affermato che questa mossa ha rallentato la crescita di Apple in Cina, che è il più grande mercato di gioco al mondo.

Allo stesso tempo, Guha ha affermato che “non è chiaro” se la prova Apple Arcade gratuita di 30 giorni di Apple sarà sufficiente per “attrarre un numero significativo di nuovi abbonati”. Infine, sempre secondo l’analista di GlobalData, a differenza di rivali come Google e Amazon, Apple non sembrerebbe aver fatto progressi nel settore degli eSports, che secondo la società si rivolge a un “pubblico di nicchia” di circa il 10% della popolazione globale.

Pur avendo le capacità tecnologiche e potenziali titoli per l’eSport su Apple Arcade, durante il blocco globale Apple non è riuscita a beneficiare di questo fiorente mercato

A partire da giugno 2019, Apple è stata la quarta compagnia di giochi al mondo per Newzoo, e ciò grazie all’ascesa dei giochi mobili, supportati da iPhone e iPad.

Se volete capire meglio come funziona Apple Arcade, potete leggere la nostra recensione del servizio a questo indirizzo, oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.