Apple rimuoverà i caricabatterie da tutti gli iPhone

Da mesi circolano voci secondo le quali nelle confezioni di iPhone 12 Apple non integrerà di serie il caricabatterie. Mark Gurman di Bloomberg ritorna si questa indiscrezione e afferma che non solo lo farà con tutti gli iPhone 12 in arrivo, ma Apple avrebbe intenzione di eliminare il caricabatteria da tutti gli iPhone, incluso l’iPhone SE.

A corroborare l’indiscrezione il fatto che sia gli Apple Watch Series 6, sia gli Apple Watch SE, non includono l’alimentatore di serie (non c’è l’alimentatore ma il cavo di ricarica magnetico da 1m, c’è). Negli iPad, invece, continua a essere fornito l’alimentatore nella confezione.

Nel corso dell’evento che si svolgerà tra pochissimo, Apple dovrebbe annunciare i nuovi iPhone: l’iPhone 12 da 5,4″, l’iPhone 12 da 6,1″, l’iPhone 12 Pro da 6,1″ e l’iPhone Pro Max da 6,7″. Tutti i dispositivi sono previsti con supporto 5G, display OLED e nuovo design con bordi smussati. Da tutti questi dovrebbe essere assente l’alimentatore, accessorio che molti già hanno in casa o che dovranno eventualmente comprare a parte.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020