Apple senza limiti, è di nuovo il marchio che vale di più al mondo nel 2021

Per Apple l’ultima vittoria nella classifica Brand Finance risale al 2016: da allora è rimasta in seconda o terza posizione ma nella nuova classifica Apple registra una imponente crescita e torna a essere il marchio che vale di più, sia negli Stati Uniti che nel mondo nel 2021.

Nei 5 anni fuori dal primo posto, il valore del marchio Apple è stato superato da Google e Amazon. Ora la multinazionale di Cupertino supera i due colossi grazie a un incremento nel valore del marchio dell’87%. I criteri impiegati da Brand Finance per stimare il valore del marchio sono proprietari e segreti, in ogni caso la società finanziaria dichiara che rispettano gli standard internazionali. Per meglio comprendere questa valutazione finanziaria può essere paragonata al costo che una società terza dovrebbe affrontare per poter impiegare in licenza il marchio in esame.

Il valore del marchio Apple nel 2021 è stimato in 263,4 miliardi di dollari. Incremento e valore complessivo sono dovuti alla imponente strategia di diversificazione messa in atto da Cupertino sotto la guida di Tim Cook, soprattutto negli ultimi 5 anni. Nel 2015 due terzi delle vendite totali di Apple erano ottenute grazie a iPhone. A distanza di 5 anni il rapporto è sceso alle metà del fatturato globale. Questo è stato possibile con l’ingresso e l’espansione di Apple nei servizi in abbonamento, inclusi App Store, iCloud, Apple Podcast, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade e Apple Fitiness+.

Il valore del marchio Apple nel 2021 mette in luce l’abilità di Cupertino di trasformarsi e reinventarsi, differenziandosi dagli altri costruttori di hardware: non a caso è la prima società USA ad aver superato la capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari nell’agosto del 2020. Crescita e diversificazione che sembrano poter proseguire ancora, ora che si torna a parlare di Project Titan e Apple Car.

Per Laurence Newell, managing director Brand Finance, gli eccezionali risultati raggiunti da Apple, e costantemente superati, sono parte dell’eredità di Steve Jobs «L’eredità di Steve Jobs continua a fluire attraverso Apple, con l’innovazione integrata nel DNA del marchio. Mentre Apple rivendica il titolo del marchio più prezioso al mondo da Amazon cinque anni dall’ultima volta che ha tenuto il primo posto, stiamo assistendo a Think Different ancora una volta. Dal Mac all’iPod, all’iPhone, all’iPad, all’Apple Watch, ai servizi in abbonamento, all’infinito e oltre».

