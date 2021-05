Apple si è aggiudicata i diritti per “The Big Door Prize”

Apple si è aggiudicata i diritti per una “The Big Door Prize”, commedia basata su romanzo best-seller con lo stesso titolo scritto da M.O. Walsh. A riferirlo è il sito Deadline, spiegando che Apple ha preso parte alla lotta di offerte per la serie con i primi dieci episodi, vincendo su altri acquirenti.

The Big Door Prize racconta la storia di alcuni abitanti di una piccola città chiamata Deerfield che scoprono in un negozio di alimentari un magico macchinario in grado di prevedere il futuro.

Il progetto fa affidamento a David West Read, scrittore e produttore esecutivo che ha vinto un Emmy per la serie canadese Schitt’s Creek, e alle società di produzione Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon (nota, tra le altre cose, per “Parasite”).

Read, che sta scrivendo l’adattamento, sarà sceneggiatore e produttore esecutivo, insieme a Miky Lee e Hyun Park di CJ ENM/Studio Dragon, e David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost di Skydance Television. La serie sarà prodotta da Skydance Television e CJ ENM/Studio Dragon.

