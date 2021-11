Gli eventi sportivi arriveranno su Apple TV grazie a SportsKit

Apple sta sempre più investendo in film e serie TV, e a giugno di quest’anno ha anche assunto un ex dirigente di Amazon che dovrebbe guidare la divisione che porterà lo sport ed eventi sportivi dal vivo sulla piattaforma TV di Cupertino.

Apple non può ignorare sport ed eventi sportivi e il sito 9to5Mac segnala la presenza di riferimento a un framework denominato “SportsKit” nelle app per iOS e tvOS.

Questo framework è stato individuato già nelle prime versioni beta di iOS 15.2 inviate a fine ottobre agli sviluppatori, con riferimenti a qualcosa denominato “SportsKit” nei file interni di sistema. Non sono ancora noti i dettagli perché probabilmente il framework è in fase di sviluppo ma a quanto pare il sistema è integrato con l’app Apple TV, Siri e i widget della schermata Home.

I widget “SportsKit” per la schermata Home dovrebbero offrire la possibilità di ottenere aggiornamenti in tempo reale di eventi sportivi; già ora Siri è in grado di mostrare risultati sportivi, ed è dunque probabile che Apple intenda espandere l’interazione con altre sezioni di iOS e tvOS.

SportsKit – scrive ancora 9to5mac – è un framework privato, con funzionalità non utilizzabili direttamente dagli sviluppatori, elemento che non sorprende giacché l’accesso a fonti di questo genere richiede accordi speciali e Apple probabilmente sta lavorando direttamente con i vari operatori specializzati nella fornitura di dati sportivi.

Da tempo si vocifera dell’intenzione di Apple di creare una sua piattaforma per eventi sportivi per Apple Tv+. Nel 2019 sono circolate voci di accordi con Pac-12 (una conference della National Collegiate Athletic Association) per offrire eventi sportivi in diretta agli abbonati di Apple TV+. Altre indiscrezioni hanno riferito di Apple in lizza alle aste organizzate dalla NFL (la maggiore lega professionistica USA di football americano) per lo streaming delle popolari partite del giovedì, quelle che gli appassionati chiamano “Thursday Nights”, ma anche per i diritti del Sunday Ticket, pacchetto di eventi sportivi della NFL.

Altra recente assunzione di Apple che lascia immaginare interesse negli eventi sportivi è quella dell’ex presidente di ESPN, ora alla guida della sezione che si occupa della produzione di documentari, film e serie per i servizi in streaming di Apple.

condo vari osservtori Apple finirà per combinare tutti i suoi servizi in un mega bundle in stile Amazon Prime, che alcuni analisti per comodità indicano come Apple Prime.

