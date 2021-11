Lo smartphone indistruttibile Ulefone Power Armor 14 in offerta a 154 dollari

Per chi fosse alla ricerca di uno smartphone praticamente indistruttibile, ecco Ulefone Power Armor 14, presentato in queste ore in anteprima mondiale. Si tratta, naturalmente, di un rugged phone, che tra i suoi punti salienti annovera una resistenza all’acqua davvero invidiabile. Oltre che indistruttibile, allora, si può parlare di uno smartphone impermeabile. Clicca qui per comprarlo.

Con la sua batteria monstre da 10000 mAh, il terminale è pronto ad affrontare qualsiasi avventura, non temendo di certo una scarica rapida. Arriva a casa con Android 11 a bordo, mentre a livello hardware è alimentato da una CPU MTK Helio G35, affiancata da 4GB di RAM e una memoria integrata da 64GB.

Quanto allo schermo, si tratta di una unità da 6.52 pollici con angoli arrotondati, mentre a livello multimediale lo smartphone è ben equipaggiato con un sensore posteriore principale da 20MP, al quale si affianca un sensore da 2MP per le foto macro e quelle di profondità.

Supporta la rete cellulare 4G, ed offre un doppio slot, per inserire due Nano Sim, una delle quali può essere sacrificata per inserire una scheda di memoria esterna. A livello di navigazione, piò contare su GPS, GLONASS, Beidou e Galileo, senza rinunciare tra le altre connettività a NFC e jack audio da 3,5 mm.

Grande attenzione il produttore ha riservato, come accennato, alle sue caratteristiche di impermeabilità. In particolare, anche gli speaker sono protetti ulteriormente contro l’acqua, così che lo smartphone continui a squillare ad alto volume anche dopo essere caduto, ad esempio, in una pozza d’acqua. Inutile dire che anche le porte del jack audio e del connettore di ricarica sono protetti da un plug waterproof.

Inclusa anche una speciale cover protettiva con clip che ruota di 180 gradi, e attacco per poter mettere al sicuro lo smartphone anche durante le escursioni più avventurose.

Al momento, e fino al 19 novembre, Ulefone Power Armor 14 sarà venduto al prezzo speciale di 154,99 dollari. Si acquista direttamente da questo indirizzo.