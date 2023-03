Apple prova AI generative alla ChatGPT per superare Siri

Apple sta testando modelli di intelligenza artificiale AI generativa che un giorno potrebbero essere destinati ad aiutare, se non sostituire completamente Siri, nonostante i problemi progettuali nel modo in cui l’assistente virtuale è stato costruito.

A riportarlo il New York Times, secondo cui i dipendenti sono stati informati sui piani Apple per creare strumenti di intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito, gli ingegneri Apple, compresi i membri del team Siri, stanno testando modelli AI di generazione linguistica “ogni settimana” in risposta all’ascesa di chatbot come ChatGPT.

Il rapporto spiega come le tecnologie di intelligenza artificiale AI di nuova generazione hanno evidenziato gli enormi limiti di Siri, Alexa e Google Assistant: anche secondo il CEO di Microsoft Satya Nadella tutti gli assistenti vocali senza AI sono stupidi come sassi.

Parlando con il New York Times, l’ex ingegnere Apple John Burkey, che ha lavorato su Siri ed è stato nominato responsabile del suo miglioramento nel 2014, ha spiegato che l’assistente vocale è costruito su “codice goffo che ha richiesto settimane per essere aggiornato con funzionalità di base”.

Il suo “design ingombrante” ha reso molto difficile per gli ingegneri aggiungere nuove funzionalità. Ad esempio, il database di Siri contiene una vasta lista di frasi in quasi due dozzine di lingue, rendendolo “una grande palla di neve”.

Ciò significa che semplici aggiornamenti come l’aggiunta di nuove frasi al set di dati richiedono la ricostruzione dell’intero database Siri, il che potrebbe richiedere fino a sei settimane. L’aggiunta di funzionalità più complicate come nuovi strumenti di ricerca potrebbe richiedere fino a un anno intero.

Di conseguenza, non c’è alcuna possibilità per Siri di diventare un “assistente creativo” come ChatGPT, a detta di Burkey. OpenAI ha presentato GPT-4, il suo motore di intelligenza artificiale di nuova generazione, che consente risposte ancora più avanzate.

La scorsa settimana, DigiTimes ha riferito che il crescente interesse per l’AI generativa catalizzato da ChatGPT ha motivato una rivalutazione di come la tecnologia viene sviluppata da aziende come Apple, Meta e Amazon. Queste aziende stanno presumibilmente compiendo sforzi per garantire che Microsoft non mantenga il suo vantaggio nell’AI., Per questo si dice che Apple e Tesla, in particolare, stiano riconsiderando il loro approccio all’intelligenza artificiale.

