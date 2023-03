Geniale spot Apple sfoggia la cancellazione rumore di AirPods Pro 2

L’operaio con martello pneumatico svolazza leggero nell’aria insieme al pezzo di asfalto e suolo che ha appena rimosso, tubature e perdite incluse: nel nuovo geniale spot Apple su YouTube tutte le innumerevoli fonti di rumore della città volteggiano in aria e nel cielo per mostrare visivamente e in modo originale la cancellazione del rumore di AirPods Pro 2 (qui la recensione di macitynet).

Apple dichiara che la riduzione dei rumori è raddoppiata rispetto al modello di prima generazione e per farlo non sfoggia specifiche tecniche o il parere di un super esperto. Al contrario lo spot di circa un minuto di durata inizialmente spiazza e sorprende lo spettatore mostrando tutto fuorché gli auricolari.

Per tutta la prima metà dello spot Apple intitolato Quiet the noise, letteralmente calma, silenzia il rumore, si vede volare in cielo qualsiasi cosa: non solo martello pneumatico e lavoratore ma anche una lunghissima fila di macchine in coda, una intera banda musicale con parata al seguito, orde di ragazzini urlanti.

Tutto ciò che fa più rumore in città nel video svolazza in cielo leggero come se sfidasse la forza di gravità: l’unica cosa che si sente è la musica ipnotica di Where is My Mind di Tkay Maidza.

Per vedere gli AirPods Pro 2 bisogna arrivare a metà dello spot circa, quando la protagonista che indossa gli auricolari cammina su marciapiedi e strade completamente deserti e silenziosi, perché tutto è sospeso grazie alla cancellazione del rumore ANC. Solo quando la protagonista disattiva la funzione ANC la città torna esattamente come ce l’aspettiamo, affollata rumorosa e caotica.

