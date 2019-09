Offerte Amazon 28 settembre fino al 63%: Xiaomi, Ariston, Logitech, Philips, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Auricolari Bluetooth HolyHigh Auricolari senza fili Cuffie Bluetooth 4.1 Sportive IPX7 Impermeabile CVC 6.0 con Microfono 240 ore Scatola Ricarica per iPhone Android Rosso In offerta a 15,99 euro sconto 60% Click qui per approfondire

HolyHigh Auricolari Bluetooth Sport Bluetooth 5.0 Cuffie Senza Fili IP67 Impermeabile 26 Ore Playtime in Ear Cuffie Bluetooth Senza Fili con Custodia di Ricarica per la Corsa per iOS Android In offerta a 31,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

HolyHigh Auricolari Bluetooth Wireless Cuffie Sport Bluetooth V5.0 Mini Stereo Cuffie Wireless Senza Fili con Stazione di Ricarica e Microfono Incorporato per iPhone Samsung Huawei In offerta a 29,70 euro sconto 63% Click qui per approfondire

Phinistec Mini Treppiede da Tavolo per Cellulare, iPhone, Telefono, Fotocamera, Mini Proiettore, Gopro con Supporto Smartphone e Adattatore Gopro per Foto e Video (Nero) In offerta a 10,39 euro Click qui per approfondire

Ariston Scaldabagno Elettrico Lydos Plus 50 Lt cod. 3201872 [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 135,16 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Caricabatterie USB da Muro Ultra Compatto, Doppia Porta USB 2,4A Caricatore USB con Tecnologia AiPower per iPhone 11 PRO / 11 PRO Max / 11 / XS/XS Max/XR, iPad Air/PRO, Samsung, HTC, LG ECC. In offerta a 8,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Xiaomi Aqara Human Body Motion Sensor,Connessione Wireless ZigBee Dispositivo di Sicurezza del Sensore di Movimento Umano In offerta a 20,39 euro sconto 15% Click qui per approfondire

GIKERSY Hub USB C Adattatore Multiuso – 7 in 1 Tipo C Hub con 4K HDMI,3 USB,PD Tipo C, Lettore Schede SD TF per MacBook PRO,dell XPS,Galaxy Note 8 / S9,Huawei Mate 20,ChromeBook In offerta a 23,79 euro sconto 15% Click qui per approfondire

CHOETECH USB C HDMI Adapter, ([email protected]) Tipo C a HDMI Cavo HDMI Adattatore per iPad PRO 2018, MacBook PRO, Galaxy S10/S10+/S9/S9+/S8/S8+/Note 8, Mate 10/Mate 20/P20/P20 Pro/P30/P30 PRO, Surface Book 2 In offerta a 11,89 euro sconto 15% Click qui per approfondire

MAD GIGA unità Dvd Esterna, Masterizzatore Esterno USB 3.0, Lettore Dvd, per PC Laptop/Desktop di Windows/Mac iOS/Win7/Win8/Win10/Vista, Super-Silenziosa, Finitura Metallo, Ottimo Regalo In offerta a 11,80 euro sconto 41% Click qui per approfondire

ANYCUBIC Chiron FDM Stampante 3D auto livellante con Ultrabase piatto caldo di grandi dimensioni 400x400x450mm stapante 3d fatta per filamenti da 1,75mm ABS, TPU, PLA, HIPS In offerta a 399,49 euro sconto 33% Click qui per approfondire

Qcoqce Custodia in Metallo e Silicone Compatibile con Apple AirPods 2 Custodia Wireless (LED Anteriore Visibile), Leggero Impermeabile Antipolvere Airpods Case Cover Protettiva (oro rosa) In offerta a 9,95 euro sconto 23% Click qui per approfondire

ESR Pellicola Protettiva per iPad 2018/2017, iPad Air, Custodia Pellicola Vetro Temperato [Kit d’Installazione] per iPad 9.7 2018/2017/Air 1/Air 2/iPad PRO 9.7 da 9,7 Pollici In offerta a 8,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

CRAPHY Fondale Fotografico Kit 3m x 2m, Sfondo Supporto Studio Portatile Mussola – Sistema di Supporto Fondo con 3 Fondale 2.8m x 1.8m (Verde, Nero e Bianco), 2 Morsetti e Borsa da Trasporto In offerta a 48,39 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Aobosi Sottovuoto Sacchetti Rotoli Sottovuoto da 28x600cm e rotoli da 20x600cm per Sous Vide Sigillatrice per Sottovuoto e Sottovuoto Sacchetti Alimenti BPA gratuito e Approvato LFGB In offerta a 14,39 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 24,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Logitech MK540 Kit Mouse e Tastiera Wireless, Lunga Durata delle Batterie, QWERTY, Layout Italiano, Nero In offerta a 45,99 euro sconto 36% Click qui per approfondire

Samsung HW-N400 Soundbar, 2 Canali, 2.6 W, DTS 2.0, Dolby Digital 2.0, HDMI, Wireless Nero (2018) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 139 euro sconto 44% Click qui per approfondire

Philips LivingColors Bloom Lampada da Tavolo LED, 8 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 39,90 euro sconto 50% Click qui per approfondire

LIFX Tile Kit (Internazionale), regolabile, multicolor, dimmerabile, non richiede un hub, funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 149,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Logitech Circle 2 Sistema Cablato di Videocamera di Sorveglianza Domestica, Interni/Esterni, Resistente agli Agenti Atmosferici, Bianco In offerta a 126,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

Logitech 920-009021 Slim Folio Custodia con Tastiera Bluetooth Integrata per iPad, Nero (Carbon black) In offerta a 58,99 euro sconto 43% Click qui per approfondire

Logitech M220 Silent Mouse Wireless, Charcoal In offerta a 14,99 euro sconto 42% Click qui per approfondire

Logitech G635 Cuffie con Microfono per Gaming Audio Surround 7.1 Wired, Lyghtsync RGB, Nero In offerta a 115,99 euro sconto 25% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

