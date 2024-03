Apple TV Plus, in arrivo la serie Franklin con Michael Douglas

Apple ha diffuso il trailer del film “Franklin“, serie in arrivo che vede come protagonista Michael Douglas.

L’attore e produttore cinematografico statunitense, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy, interpreta Benjamin Franklin. Il primo episodio della serie sarà presentato in anteprima su Apple TV+ venerdì 12 aprile, e nuovi episodi seguiranno ogni venerdì fino al 17 maggio.

La serie è basata sul “A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America”, libro di Stacy Schiff vincitore del Premio Pulitzer ed è indicata come “l’affascinante storia della più grande scommessa nella carriere Benjamin Franklin”.

Di seguito la descrizione della serie: “Nel dicembre 1776, Franklin è famoso nel mondo per i suoi esperimenti nella trasmissione di energia elettrica ma la sua passione e la sua forza vengono messe alla prova dal fato dell’indipendenza americana, appesa a un filo [..] si imbarca in una missione segreta in Francia”.

“A 70 anni, senza alcuna formazione diplomatica, Franklin convince una monarchia assoluta a sottoscrivere l’esperimento americano di democrazia. In virtù della sua fama, del suo carisma e della sua genialità, Franklin sconfigge in astuzia spie britanniche, informatori francesi e colleghi ostili a realizzare l’alleanza franco-americana del 1778, e il trattato di pace con la Gran Bretagna nel 1783”.

“La missione in Francia (come ambasciatore, ndr) si presenta come una missione di vitale importanza per il suo paese. Diplomatici e storici continuano a considerarla il più importante periodo di servizio di un ambasciatore nella storia della nostra nazione, giacché senza l’aiuto francese, non si sarebbe arrivati alla Rivoluzione americana”.

Tra gli altri attori che sarà possibile vedere nella serie, ci sono: Noah Jupe (“A Quiet Place – Un posto tranquillo”) nel ruolo di Temple Franklin, Thibault de Montalembert (visto nella serie “Chiami il mio agente!”) nel ruolo del conte de Vergennes, , Daniel Mays (“Line of Duty”) nel ruolo di Edward Bancroft, Ludivine Sagnier (“Lupin”) nel ruolo di Madame Brillon, Eddie Marsan (“Ray Donovan”) nel ruolo di John Adams, Assaad Bouab (“Chiami il mio agente!”) nel ruolo di Beaumarchais, , Jeanne Balibar (“Irma Vep – La vita imita l’arte”) nel ruolo di Madame Helvetius e Théodore Pellerin (“C’è qualcuno in casa tua”) nel ruolo di Marquis de Lafayette.

