Apple, un assistente online per scegliere il Mac

Apple ha predisposto un nuovo strumento dedicato sul web, un tool per l’Apple Store online pensato per aiutare i clienti a scegliere il Mac più adatto, tenendo conto delle loro esigenze.

Lo strumento in questione, per ora disponibile solo sul sito statunitense, si chiama “Help me choose” (aiutami a scegliere); si parte da qui, cominciando da semplici domande: l’utilizzo al quale è destinata la macchina (ambito professionale o domestico), quali applicazioni si pensa di usare maggiormente (creatività, produzione video, ecc.), se è necessario disporre di una macchina portatile, quali periferiche si pensa di collegare (monitor, dispositivi di archiviazione, ecc.) e qual è il budget a disposizione.

Dopo l’analisi, il sistema suggerisce una serie di macchine, tra quelle maggiormente corrispondenti alle esigenze dell’utente, permettendo di passare all’acquisto.

È possibile inviare il risultato delle “analisi” via mail, modificare le risposte indicate alle domande, ma anche parlare con uno specialista, confrontare vari modelli, ecc.

Il servizio in questione non è del tutto nuovo: il mese passato è stato testato con alcuni clienti negli Apple Store statunitensi. Apple ha chiesto ai dipendenti dei suoi negozi di valutare le risposte fornite da uno strumento simile a questo che ora è online, in grado di offrire raccomandazioni personalizzate.

Al momento lo strumento è pensato per suggerire i Mac da acquistare; in futuro potrebbe essere ampliato con suggerimenti anche per quanto riguarda iPad, iPhone e Apple Watch.