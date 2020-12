Il murales Black Lives Matter dell’Apple Store a Portland sarà conservato

Apple vuole tutelare il murale dipinto sulle assi di legno all’esterno del suo store Pioneer Place a Portland (Oregon) come gesto di sostegno dei manifestanti in occasione delle proteste del movimento Black Lives Matter e conservarlo per una futura donazione.

Stando a quanto riferito in un tweet da Mike Rogoway, redattore di The Oregonian, Apple vuole proteggere il murale dipinto su legno compensato, per preservare un’opera d’arte definita storica, destinata a donazioni. Dettagli specifici saranno resi noti all’inizio del prossimo anno.

Il 30 maggio di quest’anno, le vetrate di 9 metri dello store Apple Pioneer Place sono state danneggiate, a solo pochi giorni dalla riapertura dello store dopo la chiusura delle attività per fronteggiare l’emergenza COVID.19.

Apple says that today it will put protective plywood over the Black Lives Matter murals on its downtown Portland store to preserve the historic artwork “for future donation."

The company says it will have details on long-term plans for the murals early in 2021. pic.twitter.com/kKsDWIylfI

— Mike Rogoway (@rogoway) December 23, 2020