Le migliori cover per il vostro nuovo iPhone 12

Come ogni anno, per l’uscita di un nuovo iPhone, la domanda che sorge spontanea è relativa a quale modello di custodia acquistare. Considerando che i nuovi iPhone 12 (Macitynet li ha recensiti tutti: iPhone12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) sono piuttosto costosi, sarà meglio munirsi sin da subito di un case protettivo, per evitare graffi durante il trasporto. Oggi vi segnaliamo quelli che, secondo noi, risultano essere le migliori, ovviamente adatti per ciascun modello di smartphone Apple.

Sebbene gli iPhone 12 siano disponibili in quattro varianti, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 e 12 Pro, i modelli che vi segnaliamo sono 3, perché le cover per iPhone 12 e 12 Pro sono le medesime, avendo entrambi gli smartphone stessa identica forma e dimensione. Per altro si deve anche notare che la maggior parte delle custodie, anche se non viene specificato, sin trovano nelle varianti per tutti i modelli

Cover per iPhone 12 e 12 Pro

Ornato

La prima cover che ci sentiamo di consigliarvi è quella che attualmente propone Ornato. Si tratta, per così dire, di una cover super minimale, nel senso che non presenta brand incisi o particolari pattern. Sono delle cover in silicone sottili e minimali, colorate in unica tinta, con la disponibilità di moltissimi colori. Il modo più semplice ed economico di “vestire” i vostri iPhone 12 e 12 Pro. Come già ribadito, i due modelli di iPhone calzano le stesse cover. Potete acquistare queste cover su Amazon a 13,99 euro. Tantissimi i colori disponibili.

Apple in pelle

Ovviamente, se volete direttamente il top, il consiglio è quello di rivolgervi alle cover ufficiali Apple. Non sono a buon mercato, lo si sa, ma sarà comunque una sorta di piccolo investimento, che vi consentirà con tutta probabilità di fare una sola volta la spesa per la cover, che vi durerà fino a fine vita dell’iPhone. Le trovate a questo indirizzo su Amazon, al prezzo di 65 euro nella versione in pelle, con disponibilità di diversi colori. Attenzione, però, come mostra la stessa foto, e come ammesso dalla stessa Apple, l’utilizzo di questa cover con la ricarica wireless potrebbe comportare un alone a forma di cerchio visibile sul retro. Potrebbe anche essere quel tocco in più di “vissuto”.

Apple trasparente

Se volete risparmiare qualcosa, senza abbandonare il brand Apple, sono disponibili anche le cover trasparenti, ancor più sottili e leggere, per non appesantire troppo il dispositivo, e dotate di una immagine circolare sul posteriore, che simboleggia, per l’appunto, la zona di contatto con il caricabatterie wireless. In questo caso non dovrete preoccuparvi di strani aloni. Costa 54,99 euro e si compra cliccando qui.

Spigen

Un ottimo brand, che unisce qualità al risparmio, è certamente Spigen, mai banale nel design e nelle scelte estetiche. Quella che vi segnaliamo è una cover in gomma, che incrementa il grip del dispositivo, e che certamente lo protegge anche da piccole botte. Il pattern a piccoli triangoli sul retro gli conferisce uno stile davvero unico. Costa anche poco e non appesantisce affatto l’estetica del dispositivo: si compra a 10,99 euro da questo indirizzo.

OtterBox

Se quello che più vi interessa è ottenere massima protezione del dispositivo, senza ovviamente limitarne l’utilizzo, allora potrebbe interessarvi una cover Otterbox. Si tratta di un accessorio che trasforma iPhone 12 e 12 Pro in una sorta di smartphone Rugged, dunque adatto a scenari di utilizzo estremo, dove anche le cadute più rovinose potrebbero non intaccare il dispositivo. Di certo “rovinano” l’estetica del terminale, ma lo riparano da eventuali danni accidentali. Si compone anche di un vetro frontale, che chiude completamente il dispositivo in una sorta di scudo sicuro, sia sul frontale, che sul posteriore. Il prezzo da pagare per portarsela a casa è di 49,95 euro.

Elago

Particolare la cover che Elago ha dedicato ad iPhone 12 e 12 Pro. Si tratta di una custodia ibrida che mescola policarbonato e TPU in una miscela perfetta per offrire una buona protezione quotidiana da caduta, sporco, polvere e olio. La protezione della fotocamera fornisce uno strato extra ai diversi sensori. Costa 12,99 euro e si acquista da qui, con il bumper disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 12 mini

Mujjo

Tornando alle cover premium, quelle che probabilmente vi dureranno una vita intera, e che nulla hanno da temere rispetto alle custodie in pelle ufficiali, ecco quelle Mujjo. Si tratta di un brand ben noto negli accessori di fascia alta per i dispositivi Apple. Abbiamo recensito le cover del brand per iPhone 12 a questo indirizzo: valgono davvero tanto e vi consentiranno di acquistare una sola cover in tutta la vita di iPhone 12. Peraltro costano considerevolmente meno rispetto a quelle Apple. Partono da 44,98 euro e sono disponibili in diverse colorazioni.

Native Union

Piuttosto particolari le cover di Native Union, che quest’anno ha dedicato ad iPhone 12 un particolare pattern. Il retro della cover è diviso a metà per via trasversale, con una parte foderata in tessuto, che rende visivamente e al tatto la cover di natura premium. Potete acquistarle su Amazon direttamente a questo indirizzo. Costano 29,90 euro e sono disponibili in diverse colorazioni.

Nillkin

Davvero particolare questa custodia Nillkin con CamShield, ossia un piccolo “scudo” scorrevole per proteggere la fotocamera di iPhone 12 Mini. Questo coperchio scorre sulla fotocamera per tenerla indenne da graffi, e grazie ad una cornice rialzata da 0,2 mm la proteggerà anche da eventuali botte accidentali. Su Amazon la potete acquistare a 12,99 euro in diverse colorazioni. Clicca qui per comprare.

iPhone 12 Pro Max

Ovviamente, valgono i consigli per gli acquisti di cui sopra. Per questo, tra le migliori scelte per iPhone 12 Max potrebbe esservi la cover ufficiale Apple, o anche quella di Mujjo. Volendo andare oltre, e trovare qualcosa di diverso, le altre alternative potrebbero essere…

Native Union

Ancora una cover di questo brand: il design è identico alla cover che vi abbiamo proposto per iPhone 12 mini, ma questa volta è realizzata con un rivestimento in pelle, con l’aggiunta di una tasca posteriore per portare con sé una carta di credito o un documento. Costa 49,99 euro e si acquista su Amazon a questo indirizzo.

Lucrin

Se amate utilizzare iPhone nudo e crudo, senza l’ingombro di una cover, ma non volete rovinarlo durante l’arco della giornata, magari mettendolo in tasca o in una borsa, allora la soluzione potrebbe essere quella offerta dalla sleeve Lucrin. Si tratta di una soluzione premium, in pelle e di qualità, rifinita sotto tutti i punti di vista. Anche il prezzo, naturalmente, è premium.