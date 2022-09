Apple Watch, come regolare le notifiche della frequenza cardiaca

Se siete utenti di Apple Watch potreste ricevere notifiche di frequenza cardiaca elevata e ridotta. Se la nostra frequenza cardiaca rimane al di sopra o al di sotto di una soglia stabilita (in battiti al minuto, BPM), l’Apple Watch può inviare una notifica.

Se queste notifiche appaiono più spesso di quanto dovrebbero e siete sicuri di non avere nessun problema con alterazioni legate al ritmo cardiaco (cardiopatie), potete regolare le notifiche in modo che gli avvisi in queatione appaiano meno frequentemente.

Ci sono due modi per ridurre gli avvisi in caso di frequenza cardiaca elevata o ridotta e di ritmo cardiaco irregolare.

Il primo sistema consiste nell’aprire l’app Watch, selezionare “Battito” e da qui impostare i parametri per frequenza cardiaca elevata e frequenza cardiaca ridotta (tra 100 e 150 BPM nel primo caso, e tra 40 e 50 BPPM nel secondo).

In alternativa è possibile elezionare l’app Salute, da qui “Sfoglia” > “Cuore” > “Battito cardiaco” e sfogliare in fondo fino alle opzioni “Notifiche ritmo cardiaco ridotto” e “Notifiche ritmo cardiaco elevato”.

Nell’adulto in condizioni di riposo, la frequenza cardiaca normale è generalmente compresa tra i 60 e i 100 battiti al minuto. Tuttavia, nei giovani adulti possono essere normali frequenze cardiache più basse, in particolar modo in quelli in buone condizioni fisiche. La frequenza cardiaca di un soggetto varia normalmente in risposta allo sforzo e a stimoli quali il dolore e la rabbia. Il ritmo cardiaco viene considerato anomalo solo se la frequenza è inadeguatamente accelerata (detta tachicardia), rallentata (detta bradicardia) o irregolare, oppure quando gli impulsi elettrici viaggiano lungo vie anomale.

Apple spiega che Apple Watch può fornire stime sul tono cardiovascolare misurando quanto si sta sforzando il cuore durante una passeggiata o una corsa all’aperto e invia una notifica quando il valore è basso. A seconda dell’età e del sesso, il tono cardiovascolare rientrerà in uno di questi quattro parametri: Basso, “Sotto la media”, “Sopra la media” o Alto. Se i livelli di tono cardiovascolare rientrano nel parametro “Basso”, si riceve una notifica su Apple Watch. Se rimangono bassi, si riceve una notifica ogni quattro mesi.

Dalla sezione “Tono cardiovascolare” dell’app Salute è possiible visualizzare le misurazioni del tono cardiovascolare e l’intervallo in cui rientrano.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.