Disponibili in Italia Amazfit GTR 4 e GTS 4

Dopo averli presentati a IFA 2022, Amazfit rilascia anche in Italia i modelli GTR 4 e GTS 4. Dotati di numerose funzioni aggiornate per il fitness e la salute, sono ottimizzati per tenere traccia delle attività a livello quotidiano di chi li indossa.

Entrambi godono di GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, capaci di tracciare oltre 150 modalità sportive. godono di Altoparlante incorporato, sensore ottico biometrico BioTracker 4.0 PPG aggiornato e nuove funzioni di monitoraggio del sonno e aggiornamento mattutino.

Gli orologi sono in grado di riconoscere 15 esercizi (che diventeranno 25 dopo l’aggiornamento del firmware), e contano automaticamente le ripetizioni, le serie e il tempo di riposo dell’utente. È inoltre possibile creare modelli personalizzati per l’allenamento a intervalli di 10 sport diversi direttamente sul display dell’orologio, mentre l’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeatsTM sviluppato dal marchio fornirà dati sulle prestazioni, come il VO2 Max, al termine di qualsiasi allenamento.

La nuova serie è inoltre dotata di un grado di protezione 5 ATM e, come già anticipato, entrambi sono dotati di antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare, che garantisce un’elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

Il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG è potenziato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. Questi dispositivi Amazfit possono anche monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e i livelli di stress 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono testare rapidamente queste tre metriche – oltre alla frequenza respiratoria – in soli 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione One-tap Measuring.

Quanto ad autonomia, Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico, mentre Amazfit GTS 4 può durare oltre una settimana.

Se si guarda al design, Amazfit GTR 4 ha un display circolare e include una lunetta in vetro antiriflesso, una cornice metallica e una corona classica ispirata alle auto sportive. Di contro, Amazfit GTS 4 adotta una struttura sottile e leggera di 9,9 mm e 27 g, con un telaio centrale in lega di alluminio e una squisita corona di navigazione tagliata a gemma. Il dispositivo gode di un display HD AMOLED ultra grande da 1,75″ per un rapporto schermo/corpo del 72,8% e di 341 ppi. Lo schermo dell’orologio può essere visibile in qualsiasi momento grazie al display always-on e dispone di oltre 150 watch faces scaricabili. Lo smartwatch è disponibile in quattro vivaci colori: Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono ora disponibili in Italia al prezzo consigliato al pubblico di 199,90€ da Euronics, entro il 1° Ottobre i prodotti saranno disponibili anche sui canali ufficiali di Amazfit e su Amazon.