Apple Watch, in arrivo la notifica per la Sfida Giornata della Terra

Gli utenti di Apple Watch riceveranno a breve la notifica sulla Sfida Giornata della Terra, un’attività che li incoraggia ad andare fuori, godersi la natura e fare una sessione di attività di almeno 30 minuti. Se lo fanno durante la Giornata della Terra, riceveranno un riconoscimento speciale e sticker unici per iMessage.

Gli utenti Apple Watch potranno ottenere speciali sticker animati ‘Giornata della Terra’ per l’app Messaggi lunedi 22 aprile, se fanno 30 minuti di allenamento durante quel giorno.

I primi dettagli sull’iniziativa sono condivisi su Twitter da Kyle Seth Gray, utente che ha anche condiviso le immagini del badge e relativo sticker iMessage.

On April 22, get outside, celebrate the planet, and earn this Earth Day award by doing any workout for 30 minutes or more. #AppleWatch. #CloseYourRings pic.twitter.com/cZdAwEPMQd — Kyle Seth Gray (@kylesethgray) April 9, 2019

Da tempo Apple ha predisposto attività in vista della Giornata della Terra. Lo scorso anno, fino al 30 aprile per ogni dispositivo ricevuto attraverso i negozi Apple e apple.com con il programma Apple GiveBack (il programma che permette di propri dispositivi per essere riciclati o permutati), la società ha corrisposto un credito che i clienti ed effettuto una donazione all’organizzazione non-profit Conservation International che investe in scienza, plitica e partnership per proteggere la natura.

Apple ofre la possibilità di ottenere premi per i record personali, i successi e gli obiettivi importanti che si raggiungono con l’Apple Watch. È possibile guadagnare premi di Attività, raggiungendo gli obiettivi con le app di fitness, usando l’app Attività o l’app Allenamento.

Ogni tanto, è possiible completare una “sfida speciale” e vincere un premio speciale, come la sfida Benvenuto nuovo anno. L’8 marzo di quest’anno, gli utenti di Apple Watch potevano ottenere un nuovo premio Attività e sticker esclusivi per Messaggi completando una camminata, una corsa o un allenamento su sedia a rotelle di almeno 1,6 km.

Con watchOS 5, è possiible vincere premi partecipando a sfide con gli amici. Durante la competizione, si possono guadagnare punti in base alla percentuale di chiusura degli anelli di Attività. Al termine della sfida, è possibile ottenere un premio per la partecipazione o, in caso di vittoria, un premio esclusivo per la sfida con quell’amico.