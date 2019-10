Apple Watch, in un brevetto un cinturino con tessuto elasticizzato e nuovi sensori

Apple studia nuovi modi per misurare parametri legati alla salute, con sistemi comodi e non invasivi e ancora una volta è stato individuato un brevetto che punta all’uso di quelli che sembrano speciali cinturini con integrati sensori grazie ai quali è possibile ottenere dati di vario tipo.

Il sito Appleinsider ha scovato un brevetto denominato “Fabric-Based Items with Stretchable Bands”; nel brevetto in questione si fa riferimento a un cinturino elastico con integrata circuiteria che permetterebbe di ottenere dati di natura sanitaria come ad esempio la pressione arteriosa.

“La fascia elastica può essere composta da una striscia di tessuto elasticizzato a forma di anello con un’apertura configurata per adattarsi intorno a una parte del corpo dell’utente” si legge nel brevetto depositato. E ancora: “La circuiteria può essere agganciata con i filamenti del materiale alla fascia elastica”.

“La circuiteria può includere sensori per consentire di effettuare misurazioni su parti del corpo quali elettrocardiogrammi, misurazione della pressione arteriosa e velocità di respirazione”. “Una serpentina formata da filamenti conduttivi nell’oggetto a base di tessuto può essere usato dal circuito di alimentazione wireless dell’oggetto per ricevere energia senza fili”.

L’uso più ovvio di un simile oggetto sembra legato a future versioni di Apple Watch ma la Casa di Cupertino evidenzia applicazioni più ampie, citando come esempi: “Un bracciale con tessuto elasticizzato, una fascia per la testa con tessuto elasticizzato o altri elementi indossabili con tessuto elastico (es. un cappello), indumenti intimi da indossare a contatto con il torace o parti basse del corpo, magliette, biancheria, pantaloncini (es short da ciclista o altri indumenti coprenti), abbigliamento per yoga, abbigliamento sportivo, fasce per braccia, cinture elastiche, calzini, guanti, ecc.”.

Nel brevetto si evidenzia inoltre la possibilità di integrare in tessuti composti da materiali come nylon e lycra, elettrodi per l’elettrocardiogramma. Apple tiene conto anche di potenziali problemi di queste tecnologie indossabili e della loro affidabilità con il regolare utilizzo. “Se non si fa attenzione, oggetti basati su tessuto come questi, potrebbero non offrire le caratteristiche desiderate”.

“Ad esempio, oggetti basati su tessuto con integrati sensori sulla circuiteria potrebbero non essere in grado di offrire misurazioni precise, non essere in grado di interagire efficacemente con dispositivi esterni, e difficili da tenere puliti”. Apple spiega ad ogni modo come sopravvivere alle necessarie operazioni di pulizia, evidenziando la possibilità di creare oggetti in tessuto resistenti a temperature relativamente alte, tipiche di quando si fa il bucato ai capi di abbigliamento. Apple ha previsto l’uso di supercondensatori per lo stoccaggio dell’energia e altri componenti elettrici che possono essere lavati con acqua calda e riposti nell’asciugatrice senza danno.

Come sempre ricordiamo che Apple deposita e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in prodotti che poi vengono effettivamente commercializzati. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.