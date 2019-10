Ecco come potrebbero essere AirPods 3 con cancellazione del rumore

Dopo aver parlato a lungo delle novità probabilmente presenti negli AirPods di prossima generazione, è arrivato il momento di dare pane all’immaginazione: per farlo basta dare un’occhiata alle immagini realizzate dal designer Michael Rieplhuber che provano ad anticipare il design degli attesi AirPods 3 con cancellazione del rumore.

Quello mostrato in foto dovrebbe essere l’aspetto del nuovo modello in arrivo entro l’anno o quantomeno potrebbe avvicinarsi parecchio perché non fa altro che basarsi sulle voci, trapelate per altro da fonti anche piuttosto affidabili, su quello che dovrebbe rappresentare una nuova generazione degli auricolare wireless di Apple, significativamente diversi da qaunto visto fino a oggi.

Il modello principale di partenza arriva senza dubbio da una icona che rappresenta un modello inedito degli auricolari, immagine scovata all’interno del codice dell’ultima beta di OS 13. Infatti quelli di prima e seconda generazione sono praticamente identici dal punto di vista estetico, con alcune funzioni aggiuntive per il modello più recente: in questo articolo sono riassunte tutte le differenze tra le due versioni. Forma e design risultano ulteriormente confermati da una fotografia del presunto chassis pubblicata dall’attendibile SlashLeaks, foto che riportiamo in questo articolo.

Quel che è piuttosto evidente è che, nonostante alcune somiglianze, ci troviamo di fronte ad un prodotto molto diverso dagli AirPods che conosciamo ed è probabile che non andranno a sostituire la versione esistente quanto piuttosto ad accompagnarla come modello presumibilmente dedicato agli sportivi.

Come evidenziato dal designer, che ha ripreso lo stile delle presunte componenti trapelate nei giorni scorsi, saranno leggermente più piccoli degli attuali e la parte che si infila nell’orecchio sarà accompagnata da alcuni gommini probabilmente sostituibili con altri di diversa dimensione per potersi adattare alle diverse conformazioni delle orecchie, come già offerto da tantissime altre cuffie concorrenti.

Insomma questo dovrebbe essere l’aspetto dei futuri AirPods 3 con cancellazione del rumore, che stando a quanto emerso in alcune righe di codice scovate nell’ultima beta di iOS dovrebbero offrire diverse modalità di ascolto e un sistema di cancellazione del rumore che Apple dovrebbe chiamare Focus Mode. Secondo indiscrezioni meno recenti c’è la possibilità che questa variante offrirà diverse altre funzionalità “Pro”, inclusa la resistenza all’acqua.

Il loro annuncio potrebbe arrivare a breve: ci si aspetta un altro keynote Apple entro il mese di ottobre che potrebbe servire alla multinazionale per presentare anche altre novità hardware, forse anche la nuova serie di iPad Pro, giusto in tempo per essere disponibili in sufficienti scorte durante le festività di fine anno.

Qui la recensione di Macitynet di AirPods 2. Tutto quello che c’è da sapere sugli auricolari wireless di Apple è riassunto in questo articolo.