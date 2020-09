Apple Watch Serie 6 è indicato nello streaming YouTube dell’evento Apple

Un elenco di parole chiave associate allo streaming su YouTube del prossimo evento Apple che si terrà il 15 settembre suggerisce l’assenza di un grande protagonista: iPhone 12: tuttavia, in elenco compare la dicitura Apple Watch Serie 6. E’ davvero possibile che Apple non sveli la prossima line up di smartphone iOS?

Dopo l’annuncio dell’evento Time Flies, il tempo vola di Apple per il 15 settembre prossimo, Apple ha creato uno streaming video su YouTube che verrà utilizzato per trasmettere l’evento in diretta. La pagina su YouTube mostra chiaramente quando si svolgerà l’evento e il logo di apertura, ma ulteriori approfondimenti mostrano elementi extra che potrebbero fornire informazioni su ciò che Apple mostrerà durante la presentazione.

Segnalato per la prima volta da Guilherme Rambo su Twitter, l’elenco di parole chiave all’interno della fonte della pagina utilizzata per descrivere il flusso video sui motori di ricerca non mostra affatto il termine iPhone 12. Sebbene ci siano menzioni a iOS e iPhone nell’elenco, non ce un solo riferimento a iPhone 12.

Anche se questa potrebbe essere una svista da parte di Apple, lo stesso non si può dire per Apple Watch. Sebbene nell’elenco sia presente una parola chiave Apple Watch, sono presenti anche righe specifiche per Serie 5 e Serie 6, che praticamente confermano il nome del modello successivo come Apple Watch Series 6.

Inoltre, ci sono menzioni ad iPad e iPad Air, con le voci più accreditate che indicano l’arrivo di un iPad Air 4. Altre parole chiave menzionano MacBook e MacBook Pro, Mac e iMac, AirPods e Apple TV, tra gli altri. L’elenco completo delle parole chiave, in ordine, è il seguente:

Apple

iOS

iPhone

Mac

Apple Watch

Series 5

Series 6

iPad

iPad Air

MacBook

iMac

MacBook Pro

Fitness

Wellness

Illustration

Apple TV

Digital Art

AirPods

Apple Event

Apple Keynote

WWDC

September

Apple Special Event

Apple Launch

A ben vedere, in elenco manca qualsiasi riferimento ad AirTags. Anche questa una svista, o Apple non ha nessuna intenzione di svelare il suo prossimo tracker? O magari, l’intenzione di presentarli in un evento dedicato e separato, appunto accanto ad iPhone 12 a ottobre. Sembra ormai sempre più certo che Apple abbia invertito il suo consueto ordine di presentazione, mettendo prima l’evento iPad e Apple Watch, e un mese dopo circa quello iPhone.

Tra gli altri candidati potenziali le prime cuffie a marchio Apple indicate come AirPods Studio, un nuovo HomePod più piccolo ed economico, forse anche il primo portatile con processore Apple Silicon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.