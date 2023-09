Apple Watch Ultra 2 contro Apple Watch Ultra, le differenze e quale comprare

Puntualmente al rilascio di nuovi prodotti gli appassionati Apple si trovano a un bivio: acquistare il modello appena presentato, oppure aspettare tenendosi il modello già in possesso o magari, risparmiare e acquistare quello precedente fin tanto che lo si trova in commercio.

La stessa domanda sorge per Apple Watch Ultra 2 presentato il 12 settembre nel contesto dell’evento Wunderlust. Si tratta della nuova versione di Apple Watch Ultra di prima generazione che lo scorso anno aveva suscitato grande interesse e che ha debuttato assieme agli iPhone 14 e Apple Watch 8.

Come sono fatti

Come spesso accade con i prodotti Apple, la differenza estetica è difficilmente il vero ago della bilancia nella scelta. Questo perché tra una generazione e l’altra è raro vedere cambiamenti notevoli. E anche ove ci fossero, i prodotti Apple sono sempre esteticamente curati, quindi sceglierli il look non è (quasi) mai una scelta dirimente.

Estetica

Di Apple Watch Ultra ed Apple Watch Ultra 2 si deve dire di più: sono perfettamente identici alla vista. Entrambi mantengono il look squadrato, più severo se vogliamo, della serie standard, con una cassa da 49mm, che li rende gli Apple Watch più grandi sulla piazza.

Misure

Sono entrambi costruiti in titanio, così da garantire massima resistenza e longevità e anche le dimensioni sono identiche per ambo i modelli: gli orologi misurano, infatti, 40 mm per 44 per 14,4 mm.

Anche a livello di protezioni e certificazioni si equivalgono, poiché entrambi possono essere utilizzati in acqua, con una resistenza ISO 22810 che permette, tra le altre, immersioni fino a 40 metri e resistenza all’acqua fino a 100 metri.

Caratteristiche tecniche

Qualche differenza tra i due modelli la si trova scavando in profondità nelle specifiche e guardando con la “lente di ingrandimento” alcuni dettagli: il processore e il display.

Processore

Il processore è, probabilmente, l’elemento che in questa edizione di Apple Watch pesa maggiormente in termini di scelta. Perché per la prima volta da Apple Watch 6 del 2020 si ha un processore realmente nuovo.

Il precedente Apple Watch Ultra utilizzava il chip S8, basato sull’A13. In termini pratici era un parente molto stretto di S6 ed S7; in pratica le prestazioni erano quelle di Apple Watch 6. Invece Apple Watch Ultra 2 è costruito intorno al nuovo chip Apple S9, basato su A15 Bionic.

Apple Watch Ultra 2 è quindi più veloce. Ma questo per quanto benvenuto, non conta moltissimo perchè la differenza in prestazioni è marginale in un contesto, quello degli smartWatch Apple, dove non si sentiva un’impellente necessità di un salto qualitativo in termini di prestazioni.

Apple Watch Ultra 2 ha anche 64 GB di memoria interna contro 32 di Apple Watch 2022. Ma anche qui per quanto la specifica tecnica sia di un certo rilievo non è sicuramente determinante nella scelta. Il SIP S9 ha però due altri punti di forza di maggior rilievo di quelli che abbiamo appena citato.

Da una parte assicura una superiore longevità del dispositivo visto che il chip S9 attuale sarà, con tutta probabilità, quello che Apple utilizzerà per almeno altre due generazioni di smartwatch Di contro il primo modello di Ultra si ritrova ad avere un processore che tecnologicamente risale di fatto al 2019, anno di uscita di A13 Bionic e dal punto di vista dell’anzianità del SIP vero e proprio al 2020.

Secondariamente il chip S9 per la sua potenza supporta funzioni non possibili con Apple Watch Ultra 2022. Ad esempio permette l’esecuzione di alcuni dei compiti di Siri sul dispositivo stesso, così da raccogliere ed elaborare in modo sicuro dati senza passarli al cloud.

Inoltre, il rinnovato motore neurale a 4 core di Apple Watch Ultra 2 gestisce le operazioni di machine learning fino a due volte più rapidamente rispetto al suo predecessore.

Questo vuol dire, ad esempio, che grazie al chip S9, la funzione di dettatura su Apple Watch Ultra 2 è del 25% più preciso rispetto al passato. In questo modo sarà possibile accedere a trascrizioni al volo più precise da voce a testo, offrendo anche un’esperienza utente ottimizzata e risposte rapide.

Non solo. Apple Watch Ultra 2 integra il chip Ultra Wideband di seconda generazione, che migliora la precisione nella localizzazione di un iPhone nelle vicinanze, oltre a rendere più precisa la localizzazione dell’orologio stesso.

Display

Parlando di display è qui che troviamo una delle differenze più visibili. Sebbene le dimensioni complessive siano le stesse tra i due modelli sussiste un’importante differenza tecnica tra i due schermi: Apple Watch Ultra 2 raggiunge una luminosità di picco di 3000 nits, contro i 2000 nits del precedente modello.

Il display più luminoso, inoltre, consente anche una Torcia migliorata: su Apple Watch Ultra 2 la corona digitale permetterà di rendere ancor più luminoso lo schermo, così da meglio illuminare le zone più buie. Al contrario, quando non si ha necessità di luce, il display può arrivare ad 1 singolo nit di luminosità, così da non infastidire – ad esempio – altre persone presenti all’interno di una stanza.

Il display è una componente importante nella scelta tra due smartwatch, perché la luminosità nettamente maggiore di Ultra 2 sarà una marcia in più durante l’uso all’aperto, il terreno privilegiato per questo tipo di dispositivo da polso.

Non sappiamo come Apple abbia fatto ad aumentare la luminosità dello schermo perchè a quanto pare non ci sono importanti differenze nella componete. È possibile che il merito sia ancora una volta del SIP S9.

Sappiamo che A15 da cui da cui deriva il processore integrato di Apple Watch era molto più abile nel risparmiare corrente di quanto non lo fosse A13. Sospettiamo quindi che Apple abbia devoluto il minor consumo a beneficio di un incremento della lumonosità dello schermo. In pratica: stessa autonomia, ma maggior luminosità.

Non solo, il quadrante Modular Ultra aggiunge al nuovo Apple Watch Ultra 2 dati in tempo reale e vari parametri sui bordi esterni del display. Si tratta del quadrante con più complicazioni ad oggi disponibile nell’ecosistema Apple.

Doppio Tocco

Apple ha introdotto su Apple Watch Ultra 2, e anche su Apple Watch 9, il Doppio Tap. Si tratta di una gesture che, di fatto, consente di utilizzare Apple Watch anche quando si ha l’altra mano impegnata.

E’ sufficiente eseguire un doppio tocco unendo il pollice e l’indice per rispondere a una chiamata, fermare o riavviare un timer e gestire altre funzioni sull’orologio. È un gesto che semplifica l’uso quotidiano e che sarà particolarmente utile nelle situazioni difficili in cui non si hanno le mani libere.

Questa gesture non è disponibile su Apple Watch Ultra di prima generazione anche se in realtà, una sorta di “doppio tap” può essere attivato anche in modelli di Apple Watch più datati, come funzione di accessibilità. Ovviamente, in questo caso Apple l’ha ottimizzata per l’uso sui nuovi modelli di smartwatch.

Autonomia

Apple ha pubblicizzato Apple Watch Ultra 2 con un’autonomia di 26 ore di utilizzo normale. Si tratta della stessa identica autonomia del modello precedente.

Quel che cambiano sono le 72 ore in modalità basso consumo. A vederla così, sembra che questo nuovo modello abbia 12 ore di utilizzo in più rispetto al precedente modello, in modalità Low Power.

In realtà, si scopre che Apple ha utilizzato diversi parametri per fornire questi dati. Spieghiamo tutto in questo articolo. In pratica è assai probabile che i due modelli abbiano più o meno la stessa identica autonomia anche in modalità risparmi energetico.

Apple Watch Ultra 2 contro Ultra, prezzi e disponibilità

Apple non vende più ufficialmente Apple Watch Ultra di prima generazione, mentre Apple Watch Ultra 2 parte da 909 euro.

Come spesso accade, però, ci sono altre vie per acquistare il primo modello. Ad esempio, Amazon lo propone attualmente a 799 euro euro, quindi un risparmio di 110 euro rispetto alla seconda generazione.

Quale acquistare?

Partiamo dal presupposto che Apple Watch Ultra, prima o seconda generazione che sia, è un orologio che dovrebbe interessare una nicchia di utenti più ristretta di quella di Apple Watch. Si tratta di uno smartwatch con funzionalità volte a chi pratica sport estremi, che possano essere escursioni in zone remote, oppure pratica immersioni.

Se questa è la premessa, la prima domanda da farsi è: acquistare un modello Ultra, oppure la serie standard? Nella maggior parte dei casi la risposta ricadrà sulla seconda opzione, ma se siete realmente interessati ad un Apple Watch Ultra potreste essere indecisi su quale versione.

I 110 euro di differenza tra i due modelli potrebbero certamente essere giustificati dal display più luminoso e, ancor di più, dal nuovo processore. Quest’ultimo SiP S9, come già anticipato, non solo velocizza le operazioni sullo smartwatch, ma assicura una longevità maggiore all’orologio: ricordiamo che l’S9 è basato su un chip molto più recente rispetto ad S8 (rispettivamente A15 Bionic e A13 Bionic).

Dunque, i 110 euro si potrebbero vedere quindi come un investimento per ottenere aggiornamenti e nuove funzionalità anche negli anni a venire, visto che Apple ha dimostrato una certa propensione a introdurre le nuove funzionalità solo sulle ultime versioni del proprio hardware.

Considerate per che watchOS 10 è compatibile con Apple Watch 4 rilasciato nel 2018, quindi è facile pensare che Apple Watch Ultra prima generazione verrà aggiornato ancora per tanti anni a venire.

Riassumendo, quale acquistare:

Aggiornare dalla versione dello scorso anno è faccenda che non si dovrebbe neppure porre.

La maggior parte degli utenti dovrebbe semmai chiedersi se gli serve un Apple Watch Ultra o un Apple Watch standard

Chi non ha un Apple Watch Ultra e decide che gli serve, mentre ancora si trovano in circolazione gli Apple Watch Ultra 2022, ha la possibilità di risparmiare. Se questo risparmio se è nell’ordine dei 100 € si dovrebbe prendere al volo perchè le differenze tra Apple Watch 1 ed Apple Watch 2 sono ininfluenti per la stragrande maggioranza dei possibili clienti

Acquistare l’ultima versione spendendo un centinaio di euro in più ha senso solo se si ritiene fondamentale la maggior luminosità dello schermo e se si pensa di tenere Apple Watch Ultra 2 per diversi anni, il tempo necessario per Apple per dichiarare, formalmente o nei fatti, obsoleto Ultra di prima generazione.

Apple Watch Ultra 2 si compra su Apple Store nei negozi e su Amazon

Apple Watch Ultra prima generazione non si compra più da Apple, ma si trova presso diversi negozi. Amazon al momento in cui scriviamo lo propone a 799€, quindi a un centinaio di euro meno rispetto al nuovo modello.