La nuova matematica di Apple Watch Ultra 2, 72 è come 60

Apple Watch Ultra 2 è ormai ufficiale, presentato durante l’evento del 12 settembre scorso con una durata della batteria fino a 72 ore in modalità risparmio energetico, rispetto alle 60 ore del modello Ultra originale. A vederla così avrebbe un’autonomia certamente migliore del precedente modello, ma forse non è proprio così.

Secondo le note a piè di pagina sul sito web di Apple, i parametri di prova utilizzati per Ultra 2 in modalità risparmio energetico sono diversi rispetto a quelli dell’Ultra originale.

Andando a guardare le note a piè di pagina per l’Apple Watch Ultra originale si scopriva che:

L’autonomia di una giornata è calcolata in base al seguente utilizzo: 180 controlli dell’ora, 180 notifiche, 90 minuti di uso delle app e 60 minuti di allenamento con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 36 ore. I modelli di Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) testati sono rimasti collegati per 8 ore complessive a una rete LTE e per 28 ore complessive a un iPhone via Bluetooth, in un arco di 36 ore

Le note a piè di pagina per l’Apple Watch Ultra 2, invece, riportano questo:

L’autonomia in modalità Risparmio energetico è calcolata in base al seguente utilizzo: 360 controlli dell’ora, 360 notifiche, 180 minuti di uso delle app e due allenamenti da 60 minuti con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 72 ore. I modelli Apple Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) testati hanno effettuato connessioni on‑demand alle reti LTE e sono rimasti collegati per 60 ore a un iPhone via Bluetooth, in un arco di 72 ore

Apple Watch Ultra 2 dura di più?

Ebbene, considerando questa semplice lettura, come evidenzia anche macrumors, è facile capire come l’Ultra 2 non offra direttamente 12 ore in più di durata della batteria rispetto all’Ultra originale in modalità risparmio energetico. Le 12 ore di differenze pubblicizzate potrebbero essere dovute esclusivamente, o in parte, alla diversità dei parametri utilizzati per eseguire i test di durata.

In altri termini, è possibile che anche l’Ultra originale riuscirebbe ad arrivare a circa 72 ore di durata della batteria in modalità risparmio energetico in base ai nuovi parametri di prova utilizzati adesso da Apple, anche se al momento non vi è prova di ciò: aspettiamo i test dei nostri lettori che possono commentare l’articolo.

Ad ogni modo, per tutte le novità offerta da Apple Watch Ultra 2 il link da seguire è direttamente.