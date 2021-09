LaCie Portable SSD mette in tasca fino a 2TB super veloci

LaCie, il marchio premium di Seagate Technology annuncia il lancio della nuova unità SSD LaCie Portable. L’unità dispone fino a 2 TB di capacità portatile e offre un nuovo standard di prestazioni con caratteristiche avanzate, in modo che professionisti e amanti della tecnologia possano conservare file, film e foto al sicuro in un unico spazio, ovunque vadano.

LaCie Portable SSD assicura prestazioni elevate con velocità di lettura fino a 1.050 MB al secondo e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s, offrendo ai professionisti una produttività accelerata e la possibilità di completare rapidamente i trasferimenti di file o di lavorare direttamente dall’unità. Le unità utilizzano la tecnologia USB 3.2 Gen 2 USB-C e sono compatibili con computer e tablet USB-C e USB 3.0; il cavo USB-C è incluso nella confezione.

Il dispositivo è progettato con la compatibilità out-of-the-box per Mac, iPad oltre che per computer PC Windows: include il software di mirroring dei file che permette l’accesso e la sincronizzazione dei file su più dispositivi in modo continuo. Realizzato con un design minimal e leggero, in formato da viaggio resistente agli urti, LaCie Portable SSD è dotato del software LaCie Toolkit così da effettuare backup on-demand e programmati e comprende un piano Adobe Creative Cloud All Apps della validità di un mese.

Gli utenti prosumer possono anche contare sulla tranquillità a lungo termine, garantita per tre anni, del Rescue Data Recovery Services per difendersi dalla perdita di dati e dai costi di recupero. LaCie Portable SSD è disponibile in vendita da questo mese al prezzo di 134,99 euro per il modello da 500GB, a 229,99 euro per la versione da 1TB infine a 424,99 euro per il modello con capacità da 2TB.

Nel momento in cui scriviamo i modelli da 1TB e 2TB sono già disponibili a prezzo leggermente scontato su Amazon: da questa pagina la versione da 1TB a 224,99 euro, invece da questa pagina di Amazon il modello da 2TB a 409,89 euro.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di LaCie Rugged RAID Pro e i dettagli delle soluzioni di archiviazione con Thunderbolt 3 di LaCie per professionisti e utenti esigenti.