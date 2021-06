WWDC21, le novità più importanti in un solo articolo

Apple ha già riassunto tutte le novità della WWDC21 con video brevi, ma chi non ha tempo di guardarli e non ha neppure voglia di leggersi tutti gli articoli che abbiamo raccolto (e stiamo continuando a raccogliere) in questa sezione del nostro sito nella quale analizziamo uno per uno gli annunci fatti durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple, può approfittare di questo articolo per avere un’infarinatura dei cambiamenti più importanti che, se tradizione vuole, arriveranno questo autunno.

Tutto ruota intorno a iOS 15 e iPadOS 15, che rendono iPhone e iPad ancora più potenti. Ad esempio, sullo smartphone, Apple sta per introdurre il riconoscimento del testo nelle immagini, alcune funzioni AR nelle mappe, un nuovo sistema di notifica, la sfocatura dello sfondo su FaceTime e l’integrazione con gli ID governativi.

Forse però le modifiche di iPad sono quelle più interessanti perché favoriscono la credibilità del tablet come “computer”: Apple non solo ha migliorato il multitasking e ha portato i widget nelle pagine della schermata principale, ma sta per aggiungere un sistema di annotazione rapida accessibile da qualsiasi applicazione e consentirà di scrivere il codice per le app da pubblicare poi direttamente su App Store.

Questa però è solo la punta di un iceberg che sta per potenziare il modo con cui si potranno usare i dispositivi Apple.

1. FaceTime su Android e Windows

Il servizio di videochiamate di Apple finalmente si espande oltre l’ecosistema: sebbene non sembra ci sarà l’app da scaricare su altre piattaforme, a partire dalla versione iOS 15 per iPhone e iPadOS gli utenti potranno creare un link per ogni videochiamata che consentirà di accedervi da qualsiasi browser e dispositivo, compresi Android e Windows. Maggiori info qui

2. iPhone diventa un passaporto

Apple sta collaborando con il TSA (acronimo di Transportation Security Administration, è un’agenzia governativa statunitense dedita al controllo degli aeroporti e al controllo sulla sicurezza dei passeggeri dei vari mezzi di trasporto negli Stati Uniti) per far sì che iPhone possa essere usato come ID per alcuni aeroporti americani: in pratica gli utenti potranno scansionare la patente e gli altri documenti le cui informazioni verranno poi crittografate e archiviate nel telefono per essere poi tirate fuori all’occorrenza.

3. Privacy e iCloud+

Per quanto riguarda la privacy, per impostazione predefinita l’indirizzo IP verrà nascosto sia in Safari che nell’app Mail di Apple. Inoltre Siri eseguirà la maggior parte delle richieste localmente, senza quindi setacciarle prima sui propri server. E’ stato anche annunciato iCloud+, che in quest’ottica include un servizio VPN chiamato Private Relay e la funzione Hide My Email, che permette di creare indirizzi email usa-e-getta per registrarsi nei siti web di cui non ci si fida. Maggiori info qui

4. Live Text

iPhone e iPad saranno in grado di leggere quel che c’è scritto attraverso la fotocamera: basterà puntarla su un cartello pubblicitario, un indicazione stradale o un documento per far sì che il dispositivo sia in grado di acquisirne il contenuto trasformandolo in un’azione a disposizione dell’utente. Oltre a poter copiare e incollare il testo nelle varie applicazioni, se viene scansionata un’indicazione stradale basterà cliccarla per aprirla dentro l’app Mappe, mentre se viene letto un numero di telefono o un indirizzo email si potrà inviare un messaggio o avviare una telefonata semplicemente selezionandoli. Questa funzione è integrata nel dispositivo perciò funzionerà anche con le fotografie presenti nel rullino fotografico. Maggiori info qui

5. Siri finisce sui dispositivi di terze parti

Apple ha fatto vedere – con un termostato Ecobee – come poter usare Siri per controllare i dispositivi di terze parti. Per far sì che funzioni serve però un HomePod, perché è questo dispositivo che fungerà da tramite per assicurare una comunicazione sicura. Maggiori info qui

6. Condivisione delle informazioni sanitarie coi membri della famiglia

Chiunque potrà condividere uno o più dati archiviati nell’app Salute con le persone fidate. Oltre a poterli inviare al medico per una diagnosi (mostrando ad esempio i dati sulla mobilità al proprio fisioterapista), si potrà permettere ad esempio ad un genitore anziano di mostrare la propria attività fisica o le misurazioni cardiache ai propri figli, che potranno visualizzare queste informazioni in qualsiasi momento direttamente dal proprio iPhone. Maggiori info qui

7. L’app Mappe è ancora più potente

Apple sta potenziando la vista 3D delle città (inizialmente sarà disponibile per una manciata di città degli Stati Uniti) inserendo informazioni molto utili a chi ci si trova in quel momento. L’app segnalerà ad esempio le strisce pedonali e le corsie degli autobus ai guidatori mentre per chi si muove a piedi ci saranno notifiche personalizzate come l’arrivo della propria fermata dell’autobus o la possibilità di scansionare l’ambiente circostante per capire dove ci si trova con esattezza dopo essere scesi ad una fermata sconosciuta della metropolitana. Maggiori info qui

8. Il Controllo Universale tra dispositivi Apple

Grazie anche al nuovo macOS 12 Monterey, gli utenti potranno usare un solo mouse (o trackpad) e una sola tastiera Apple per controllare e digitare sui Mac e sugli iPad di sua proprietà nelle vicinanze. Maggiori info qui

9. AirPlay su Mac

Anche in questo caso macOS Monterey e iOS 15 / iPadOS 15 permetteranno di usare AirPlay per lo streaming dei contenuti da iPhone e iPad al Mac. Maggiori info qui

10. Il multitasking di iPad ha più senso

Per chi usa iPad in sostituzione del computer e si trova quindi a dover gestire molte applicazioni contemporaneamente, ci sarà un nuovo sistema che faciliterà e non poco l’affiancamento di due app dividendo lo schermo a metà: al momento infatti le app devono essere presenti sul Dock mentre coi nuovi pulsanti visibili nella parte superiore di ogni applicazione diventerà un gioco da ragazzi. Maggiori info qui

11. Safari camaleontico

Safari avrà un look completamente nuovo che potrà cambiare automaticamente il colore dell’interfaccia a seconda del sito web che si sta visitando in quel momento. Inoltre verrà aggiunto il supporto per le estensioni web su iOS 15 e iPadOS 15, espandendo in maniera significativa le capacità del browser su iPhone e iPad. Maggiori info qui.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati alle novità della conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC21 sono disponibili da qui.