Tesla Energy sforna centinaia di Megapack, crescerà più di Tesla

Le batterie giganti Megapack della divisione Tesla Energy potrebbero essere considerate una delle stelle emergenti dell’azienda guidata da Elon Musk.

Durante la presentazione dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero 2023, i dirigenti di Tesla hanno sottolineato che la crescita del settore dell’accumulo energetico supererà quella della divisione automobilistica dell’azienda quest’anno. Gran parte di questa crescita sarà dovuta alla batterie Megapack, il prodotto di accumulo energetico di punta di Tesla.

La batteria Tesla Megapack è il più grande sistema di accumulo energetico dell’azienda. Sviluppato per progetti su larga scala, Megapack è offerto in due configurazioni: una versione da 2 ore che offre 1,9 MW di potenza e 3,9 MWh di energia e una variante da 4 ore che eroga 1 MW di potenza e 3,9 MWh di energia.

Il Megapack finora ha avuto un buon successo, con il dispositivo di accumulo energetico che è stato utilizzato in progetti di grande rilievo come l’installazione da 182 MW/730 MWh a Moss Landing, in California, e il sistema da 150 MW/300 MWh installato nel New South Wales, in Australia.

Considerando le spese di installazione, la variante da due ore ha un prezzo di 2.081.060 dollari, mentre la variante da quattro ore ha un prezzo di 1.865.370 dollari. Senza le spese di installazione, il Megapack da due ore ha un prezzo di 1.278.860 dollari e la variante da 4 ore ha un prezzo di 1.227.090. Il costo annuale stimato per la manutenzione della batteria Megapack di Tesla è di 8.830 dollari, con un aumento del 2% all’anno.

Tedla Megapack viene principalmente costruito nella Megafactory di Lathrop in California, anche se un’altro stabilimento è in fase di costruzione a Shanghai quest’anno. E, come visto di recente in un filmato realizzato dal drone da parte dell’osservatore di Tesla Met God in Wilderness, che ha effettuato sorvoli sulle strutture californiane di Tesla, sembra che la Megafabbrica di Lathrop stia lavorando a ritmo serrato per produrre le batterie su larga scala.

Al momento del sorvolo con il drone dell’osservatore di Tesla, sono state avvistate un totale di 326 batterie Tesla Megapack nella Megafactory in California. Sono davvero tante Megapack, con gli osservatori di Tesla che stimano che le batterie presenti nei lotti della struttura valgano probabilmente oltre 500 milioni di dollari.

Considerando che i Megapack sono progettati per un facile trasporto e installazione, non sarebbe sorprendente se molte delle batterie avvistate durante il sorvolo del drone fossero state consegnate già nel corrente trimestre.

L’anno scorso è stato un periodo di importanti traguardi per Tesla Energy, con un aumento del 125% nelle installazioni rispetto al 2022. Secondo il CFO di Tesla, Vaibhav Taneja, anche il settore dell’accumulo energetico dell’azienda sta registrando un aumento dei ricavi:

Il nostro settore dell’accumulo energetico ha avuto un altro anno record, con un raddoppio delle installazioni e un aumento dei ricavi di oltre il 50%. Questo settore è destinato a superare nuovamente il settore automobilistico in termini di tasso di crescita nel 2024

Anche Elon Musk ha più volte dichiarato che prevede una crescita maggiore di Tesla Energy rispetto alla divisione auto, una previsione di diversi anni fa che sembra destinata a realizzarsi quest’anno.

Anche Apple impiega Tesla Megapack nel suo parco solare. Oltre ai Megapack per grandi installazioni, Tesla sta ottenendo risultati importanti anche nelle batterie per la casa, con oltre la metà delle installazioni domestiche in USA nel 2023.

