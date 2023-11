Arriva la tassa di congestione per i Supercharger Tesla

Tesla ha lanciato la sua nuova tassa di congestione per Supercharger presso alcune stazioni esistenti, nel tentativo di ridurre i tempi di ricarica.

Nel 2019, Tesla ha introdotto una nuova funzione presso le stazioni Supercharger per aiutare a ridurre i tempi di ricarica durante i periodi di grande affluenza. Il produttore automobilistico ha iniziato a limitare lo stato di carica (SOC) dei proprietari al 80% presso determinati siti ad alto traffico.

La maggior parte delle persone non ricarica comunque fino al 100%, anche perché l’ultimo 20% richiede molto più tempo, quindi ciò potrebbe ridurre notevolmente il tempo medio di ricarica.

Tuttavia, molti proprietari hanno manifestato perplessità per questa limitazione, poiché a volte è necessario caricare la propria auto oltre l’80%. In questi casi viene in soccorso la nuova tassa di congestione pensata dal produttore.

Già da tempo Tesla ha modificato la funzione di carica per impostare automaticamente lo stato di carica dei veicoli presso tali stazioni affollate all’80%, dando però ai proprietari la possibilità di spingersi fino al 100% di ricarica quando necessario. Questa è stata la soluzione adottata per anni e ha tranquillizzato la maggior parte dei proprietari. Adesso, però, Tesla sta introducendo un approccio approccio più drastico.

Il produttore automobilistico ha annunciato ufficialmente le nuove tariffe di congestione. In determinate località Supercharger, le tariffe di congestione sostituiranno le tariffe di inattività. Una tariffa di congestione è una tariffa che si paga quando un Supercharger è occupato e la batteria del veicolo è al di sopra di un certo livello. È possibile visualizzare il livello di carica della batteria in cui si applicano le tariffe di congestione sul touchscreen del veicolo.

Tesla elenca le condizioni per l’applicazione delle tariffe di congestione presso una stazione Supercharger:

• Il Supercharger ha tariffe di congestione

• Il Supercharger è occupato

• La batteria del veicolo è già al di sopra del livello di tariffe di congestione

Tesla afferma che l’utente riceverà un messaggio quando ricarica presso una stazione con tariffe di congestione e c’è un periodo di tolleranza di 5 minuti entro il quale l’utente potrà dunque staccare la ricarica e non sostenere il costo di questa tassa.

Finora, Tesla ha annunciato solo le tariffe negli Stati Uniti: un dollaro aggiuntivo al minuto dopo aver raggiunto l’80% di carica, solo nei Supercharger con tariffa di congestione attiva.

L’obiettivo è ridurre il tempo medio di ricarica quando una stazione è affollata. L’ultimo 10% di una sessione di ricarica rapida richiede molto tempo e spesso è meglio continuare a guidare e, se necessario, fermarsi altrove quando la batteria è nuovamente esaurita.

