La friggitrice Ninja FlexDrawer taglia i tempi di cottura del 65%

Quest’anno a dare una mano in cucina c’è un aiuto in più: la nuova friggitrice ad aria Ninja FlexDrawer AF500EU, indicata per realizzare piatti saporiti e senza grassi aggiunti, per una dieta sana e attenta alla linea. E con tempi di cottura fino al 65% più rapidi rispetto a un forno ventilato, permette anche un notevole risparmio energetico.

Con la sua MegaZone da ben 10,4 litri di capienza, Ninja FlexDrawer può cuocere pietanze per ben otto persone. Utilizzando il divisorio, in abbinamento alla tecnologia Dual Zone di Ninja, è possibile creare due zone di cottura separate, ognuna con impostazioni di tempi e temperatura differenti, per cucinare due cibi nello stesso momento: un modo pratico per velocizzare le preparazioni e risparmiare energia.

FlexDrawer offre 7 modalità di cottura: Air Fry per fritture croccanti con poco o zero olio e la massima leggerezza (fino al 75% in meno di grassi rispetto a una frittura tradizionale); Max Crisp con ricircolo d’aria a 240 gradi per cotture uniformi e saporite in pochi minuti; Roast, per cuocere arrosti proprio come al forno; Bake per pane, torte e molto altro; Reheat, per riscaldare al meglio qualsiasi cosa; Dehydrate, per essiccare alimenti con facilità, e infine Prove, per far lievitare qualsiasi impasto.

Tante ricette gustose facili da preparare

Il display touch e la manopola di comando rendono l’uso semplice e intuitivo. Chiunque potrà diventare un provetto cuoco realizzando, ad esempio, uno squisito salmone in crosta di fiocchi di mais e limone oppure un delizioso pollo del Giubileo o, ancora, un saporito arrosto con verdure, kofta di agnello e cunei di melanzane, lombo di maiale arrosto, coscia d’anatra piccante, fish ‘n’ chips e tanto altro.

Senza parlare di contorni come cavoletti di Bruxelles e pancetta, verdure miste mediterranee e patate arrosto o di dolci come il muffin al cioccolato e arancia, le pere arrostite e pasta frolla, la torta di banane con crema al formaggio. Sono solo alcuni dei suggerimenti proposti nella sezione ricette di Ninja che spiega passo a passo come prepararle e la corretta modalità di cottura con Ninja FlexDrawer.

Ninja Dual Zone MAX

Espressamente realizzata per consentire la cottura indipendente di due pietanze, è presente nella gamma di friggitrici ad aria di Ninja Dual Zone MAX AF400EU, che offre una capacità complessiva di 9,5 litri e 6 modalità di cottura: Max Crisp, arrosto, al forno, riscaldamento, essiccatore e frittura ad aria.

La funzione Sync permette di cuocere le due pietanze diverse nei differenti scomparti e di portare a termine la cottura nello stesso momentom per servirle in tavola insieme. La funzione Match, invece, permette di raddoppiare le porzioni selezionando le stesse impostazioni per entrambi gli scomparti. Ninja Dual Zone MAX cuoce fino al 75% più velocemente di un forno ventilato e con il 75% in meno di grassi rispetto a una frittura tradizionale.

Ninja FlexDrawer AF500EU e Dual Zone MAX AF400EU, prezzi e disponibilità

Distribuite in Italia da Attiva, Ninja FlexDrawer AF500EU e Ninja Dual Zone MAX AF400EU sono già disponibili per la vendita rispettivamente a 269,99 euro e 249,99 euro.

Nel momento in cui scriviamo il modello AF500EUCP è proposto con il 36% di sconto da questa pagina di Amazon: invece del listino di 279,99 euro si compra per un periodo limitato a solamente 179 euro. In occasione del Black Friday diversi prodotti Ninja sono proposti con forti sconti a partire dal negozio ufficiale da questa pagina di Amazon.