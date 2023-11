Black Friday, tutti i migliori sconti nel campo della tecnologia

Siamo certi che ve lo state chiedendo: quali sono i prodotti Tech più venduti e richiesti su Amazon? Ce lo siamo chiesto anche noi e grazie a qualche… buon ufficio siamo riusciti ad elaborare una lista che rappresenta i prodotti più desiderati e con il maggior numero di vendite di questa settimana del Black Friday.

Si tratta di oggetti che sono in forte sconto, generalmente prezzi mai visti, oppure al miglior prezzo del mercato del momento e che per questo sono molto desiderati, citati e cliccati.

Airpods e iPhone 14

Non dovrebbe stupire troppo che tra di essi ci sono due dispositivi Apple, gli Airpods 2 con custodia di ricarica a cavo che costano solo 99€ e gli iPhone 14 che nella versione in colore nero si compra addirittura con il 20% di sconto a 699€.

Due TV LED a 55″

Nella lista dei prodotti più vendiuti e desiderati ci sono anche due TV da 55″: il TCL 55P639 e il Samsung Crystal UE55CU7190UXZT. Dietro a queste sigle, come sempre, arcane che distinguno le TV abbiamo due dispositivi smart di eccellente livello che costano molto poco: solo 399 €. Addirittura il TLC al momento in cui scriviamo costa 303 € se cliccate il coupon che trovate sotto al prezzo.

OLED LG 65″

Si colloca su una fascia decisamente superiore il Tv LG OLED evo 65” Serie C3 2023. Si tratta come dice il nome di un OLED che offre immagine di qualità decisamente superiore. Anche qui al momento in cui scriviamo abbiamo un coupon sconto che riduce il prezzo da 1899 € a 1747,24€

Cuffie Sony e auricolari Samsung

Se siete appassionati di musica ricordate l’importantissimo ribasso sulle Sony WH-1000XM4. Parliamo della precedente generazione delle cuffie di fascia alta di Sony ma che restano un parametro nella qualità del suono e della soppressione del rumore e le pagate solo 199,99€

Se siete parte del mondo Android plaudirete sicuramente allo sconto a 55,59€ sugli auricolari Samsung Galaxy Buds FE, anche questi con cancellazione del rumore. Offrono comandi touch e un’autonomia con la scatola di ricarica fino a 30 ore.

OnePlus 11 5G, 8GB RAM 128GB

Troviamo in ribasso anche OnePlus 11, un telefono con 8GB RAM 128GB che appartiene alla fascia alta dei telefoni Android: processore mobile Snapdragon 8 Gen 2 e display AMOLED Super Fluid da 6,7 pollici, ricarica 100W. Costa 512,99€

Laptop MSI, Tastiera e mouse Logitech, HP Deskjet

In un mondo dominato dai dispositivi mobili c’è ancora chi cerca computer e accessori come dimostra la sopravvivenza al top della classifica di un MSI Modern da 15.6″ con schermo Full-HD 60Hz, processore Intel I5-1235U, 8GB RAM DDR4 e disco da 512GB SSD. Costa 499 €.

Sempre in tema di prodotti per i computer (ma funziona anche con i dispositivi mobili) la stampante più venduta è l’HP DeskJet 2720e. Si tratta di una ultifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 7,5 ppm, Wi-Fi, HP Smart, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ e costa solo 44,99 €

Interessantissimo il prezzo del bundle Logitech MK295. Si tratta di una tastiera e di un mouse con tecnologia silent. Perfetto per un set per ufficio. Costa solo 29 €

TP-Link Tapo C200

Infine nella lista dei più venduti e dei più desiderati c’è la telecamera per interni TP-Link Tapo C200. Offre tutto il meglio di una videocamera di questo tipo con visione notturna fino a 8 metri, risoluzione 1080p, movimento orizzontale e verticale, rilevazione movimento e notifiche istantanee. La pagate solo 24€ grazie ad un coupon.