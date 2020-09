Arriva Polaroid Now in edizione speciale Star Wars The Mandalorian

Polaroid Now ora è disponibile anche in edizione speciale, con tanto di pellicole a tema, per celebrare la serie live action dell’universo Star Wars The Mandalorian disponibile su Disney+. In collaborazione con Lucasfilm, la società ha dato un nuovo volto alla sua ultima fotocamera analogica, la Polaroid Now, lanciata a marzo e recensita da Macitynet lo scorso giugno, con una pellicola in edizione speciale «Per catturare la magia che si cela nella nostra galassia».

Questa nuova gamma di edizioni limitate comprende la fotocamera istantanea Polaroid Now ispirata a The Mandalorian e la speciale pellicola a colori i-Type con l’immagine de “Il Bambino”, affettuosamente soprannominato Baby Yoda. E’ realizzata con colori e texture ispirati alla corazza del Mandaloriano: ricorda l’acciaio Beskar ed è arricchita con particolari grafici del protagonista. La fotocamera, lo ricordiamo, è dotata delle ultime tecnologie analogiche come autofocus, doppia esposizione, autoscatto e flash dinamico.

Dal punto di vista pratico, a differenza dei modelli precedenti Polaroid OneStep 2 e OneStep+, Polaroid Now è dotata di un obiettivo che passa automaticamente dal formato panorama a quello del ritratto, per uno scatto ogni volta più preciso. Un’altra caratteristica distintiva è il flash, molto preciso anch’esso, che tiene conto delle condizioni di luce, consentendo ottimi risultati anche in situazioni di scarsa luminosità. Infine, la batteria di lunga durata consente di scattare usando fino a 15 confezioni di pellicole.

La pellicola a colori i-Type con Il Bambino, abbinata alla Polaroid Now The Mandalorian, comprende otto istantanee con cornici in edizione limitata. Ci sono in tutto 12 cornici diverse da collezionare. Ogni cornice ha tonalità iridescenti color seppia, viola o verde oliva lucido, e propone personaggi e simboli della serie.

La fotocamera istantanea Polaroid Now in edizione speciale The Mandalorian è in vendita al prezzo di 139,99 euro a partire dall’11 ottobre anche su Amazon mentre il set di 8 pellicole a colori i-Type The Mandalorian costa 17,99 euro (questo è invece disponibile su Amazon già da oggi).

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Polaroid sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla Fotografia Analogica e Digitale si parte dai rispettivi collegamenti.