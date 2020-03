Spedizioni smartphone, a febbraio il più grande calo di sempre a livello mondiale

A febbraio 2020 le spedizioni globali di smartphone sono calate di una percentuale stimata del 38%, il più grande calo di sempre nelle spedizioni a livello mondiale.

Linda Sui, direttore di Strategy Analytics, riferisce: “Le spedizioni globali di smartphone sono crollate anno su anno del 38%, passando dai 99.2 milioni di unità nel mese di febbraio 2019, ai 61.8 milioni di unità a febbraio 2020”. “La domanda di smartphone è crollata lo scorso mese in Asia per via dell’epidemia da Covid-19, elemento che ha trascinato in basso le spedizioni in tutto il mondo. Alcune fabbriche asiatiche non sono state in grado di produrre smartphone, mentre molti consumatori non hanno potuto o non hanno voluto visitare negozi al dettaglio e acquistare nuovi dispositivi”.

Neil Mawston, direttore esecutivo di Strategy Analytics, spiega ancora: “Febbraio 2020 segna il più grande calo di sempre nella storia del mercato mondiale smartphone. La domanda e l’offerta di smartphone è precipitata in Cina, ha subito un crollo in Asia ed è rallentata nel resto del mondo. È un periodo che l’industria degli smartphone vorrà solo dimenticare”.

iwen Wu, Senior Analyst di Strategy Analytics, riferisce ancora: “Nonostante timidi segnali di ripresa in Cina, ci aspettiamo che le spedizioni di smartphone a livello globale rimangano deboli per tutto marzo 2020. La paura da coronavirus si è diffusa in Europa, Nord America e altrove, e centinaia di milioni di consumatori benestanti sono in isolamento, e non possono o non vogliono acquistare nuovi dispositivi. L’industria del settore smartphone deve lavorare più duramente che mai per sollevare le vendite nelle prossime settimane, con vendite lampo online o predisponendo generosi sconti con bundle di prodotti interessanti come gli smartwatch”.

A metà febbraio Apple aveva già fatto sapere di ritenere di non poter rispettare la guidance fornita per il trimestre di marzo, principalmente per vari motivi: limitazioni nelle forniture per la chiusura di alcuni stabilimenti di produzione, ripresa dell’attività produttiva più lenta di quanto previsto eripercussioni sulla domanda dei prodotti.

