Con Yolt l’assicurazione per lo smartphone ora si fa via app

Le assicurazioni per smartphone non sono una novità, da anni sono proposte nelle forme più disparate dai costruttori e anche dai rivenditori di elettronica, la novità invece è che ora possiamo assicurare il nostro prezioso iPhone o terminale Android direttamente via app con Yolt.

L’app del gruppo bancario ING Group NV per la gestione intelligente di conti bancari, carte di credito, spese, bollette e budget è già apprezzata da tempo dagli utenti più attenti alle proprie finanze. Ora grazie alla collaborazione siglata con simplesurance con l’app Yolt per iPhone e Android è possibile siglare un contratto di assicurazione per lo smartphone con pochi tap direttamente dal nostro terminale.

Gli utenti di Yolt possono usufruire di un’assicurazione mobile rapida e semplice, tutto attraverso il loro smartphone. simplesurance fornisce una protezione completa per telefoni cellulari contro danni, smarrimento o furto con sostituzione o compensazione immediata, disponibile 24 ore su 24. Gli utenti possono accedere a simplesurance direttamente dalla scheda “azioni” dell’app Yolt e acquistare la copertura per il proprio cellulare in pochi minuti.

«I dati IVASS [Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni] mostrano che i modelli di ‘instant insurance’ stanno diventando sempre più popolari in Italia. La nostra società diviene giorno dopo giorno sempre più dipendente dagli smartphone e i nostri telefonini non vengono usati più solo per comunicare ma sono diventati anche il nostro diario, la libreria fotografica e persino uno strumento di pagamento. In Yolt siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare la nostra esperienza utente e, grazie alla nostra partnership con simplesurance, i nostri utenti potranno da ora assicurare i loro telefonini dove vogliono e quando vogliono» dichiara Frank Jan Risseeuw, CEO di Yolt.

«Con l’estate alle porte, per gli utenti di Yolt questo è il momento ideale per assicurare adeguatamente i propri gadget per i prossimi viaggi o per nuove, entusiasmanti attività estive».

«Assicurare il proprio cellulare può troppo spesso diventare molto complicato. In simplesurance rendiamo questo processo più semplice e veloce possibile per i nostri clienti» dichiara Robin von Hein, CEO di simplesurance. «Attraverso questa partnership, siamo in grado di offrire agli utenti Yolt un processo assicurativo rapido, semplice e senza problemi. Non vediamo l’ora di garantire a sempre più utenti Yolt l’accesso alla migliore assicurazione possibile per il proprio cellulare, il tutto in pochi clic».

L’assicurazione per smartphone proposta da Yolt e simplesurance, che ha sede a Berlino, è disponibile da subito per gli utenti Yolt in Italia, Francia e Regno Unito. L’app Yolt si scarica gratis da App Store per iPhone, mentre per i dispositivi Android è disponibile da questa pagina di Google Play Store.