ASUS ROG Swift PG32UQX, in Italia il primo monitor gaming 4K mini LED

Disponibile in Italia il primo monitor gaming al mondo con tecnologia mini LED 4K HDR con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, luminosità di picco di 1400 nit e certificazione DisplayHDR 1400. Il prezzo non è certamente accessibile ai più, ma si tratta di un monitor di fascia alta.

ASUS ROG Swift PG32UQX è un monitor ottimizzato per il gaming, con risoluzione 4K HDR e diagonale da 32 pollici con frequenza di refresh a 144 Hz e tecnologia Display Stream Compression. La principale caratteristica consiste nel pannello, che gode di una retroilluminazione mini LED con full-array local dimming (FALD) in 1.152 zone indipendenti, in grado di raggiungere una luminosità di 1400 nit (picco) e certificazione DisplayHDR 1400.

Gode del supporto NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, e supporta la tecnologia Quantum-dot e la profondità di colore a 10 bit, insieme con un’ampia gamma cromatica DCI-P3. Ogni monitor, peraltro, è precalibrato in fabbrica con una precisione del colore Delta E < 2 per la migliore riproduzione possibile delle tonalità.

Si tratta di un monitor pensato per visualizzare contenuti 4K UHD (3.840×2.160 pixel) con refresh fino a 144 Hz per gameplay più fluidi possibile che, in abbinamento all tecnologia Display Streaming Compression, permette di massimizzare la resa con i contenuti nativi in 4K fino a 144 fotogrammi al secondo tramite una singola connessione DisplayPort 1.4.

Swift PG32UQX include funzioni appositamente incentrate sul gaming, come OLED LiveDash e OSD Dial; la prima integrata sulla cornice inferiore di Swift PG32UQX che può essere programmato per mostrare informazioni di sistema come temperature, voltaggi, velocità della ventola o frequenza di sistema, o anche per mostrare immagini e animazioni personalizzate. OSD Dial nella parte inferiore del monitor consente invece di scorrere sullo schermo il menu delle impostazioni per regolare rapidamente la luminosità e gli altri parametri di colore. La porta USB e una presa per treppiede sulla parte superiore del monitor possono ospitare un kit di illuminazione e una webcam, consentendo a Swift PG32UQX di essere facilmente configurato per lo streaming.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Swift PG32UQX è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 3.499,00 euro. E’ già disponibile su Amazon e si acquista da qui.