Asustor AS-U2.5G2 è l’adattatore da USB-C a 2.5 Gigabit Ethernet

Il nuovo adattatore Asustor AS-U2.5G2 permette di portare la connettività 2.5 Gb Ethernet su Mac, laptop, PC e NAS dotati di USB-C. Compatto ed efficiente, una volta collegato a una porta USB-C, l’adattatore consente di aumentare fino a 2,5 volte le prestazioni di rete di NAS, laptop, Mac e PC dotati di connettività standard 1GbE, velocizzando il trasferimento dati.

L’adattatore è di piccole dimensioni (195 x 23.4 x 16.4 mm) ed è costruito con case in lega di alluminio, che garantisce leggerezza e una migliore dissipazione del calore; il produttore offre un connettore Type-A aggiuntivo per assicurare la retrocompatibilità; non necessita di specifiche configurazioni, né di alcun alimentatore, in quanto consuma solo 0,68W e si alimenta dalla porta USB a cui viene collegato.

Il requisito minimo per Mac è macOS 10.6 o superiore; è compatibile anche con PC che funzionano con Windows XP, Vista, 7 SP1, 8.1, 10. 32 e 64 bit. Nel momento in cui scriviamo l’adattatore è venduto 49,68 euro su Amazon.

L’adattatore Asustor AS-U2.5G2 è ideale per connettere computer, notebook o tablet ad una rete Gigabit tramite una connessione USB. Supporta infrastrutture di rete ad alte prestazioni con un data rate fino a 2.5Gbps utilizzando cavi di rete Cat.5e/6.

Il convertitore è l’ideale per ultrabook o tablet sprovvisti di porta di rete. Grazie alle dimensioni ridotte è molto facile da trasportare, si alimenta dalla sorgente USB, non necessita di alcun alimentatore esterno. È ovviamente compatibile anche con porte Thunderbolt 3. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Asustor sono disponibili da questa pagina.

