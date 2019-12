Lowepro Pro Trekker II, gli zaini per spedizioni in territori estremi

La collezione Pro Trekker di Lowepro, progettata appositamente per le spedizioni fotografiche, si rinnova. Nel nome Lowepro Pro Trekker II, abbreviabile anche in Pro Trekker AW II, è in realtà racchiusa una miriade di perfezionamenti di quella che è stata battezzata come la linea di zaini per trasportare l’attrezzatura fotografica in aereo in quanto rispetta le misure dei bagagli a mano.

Tra le novità della nuova collezione realizzata dall’azienda, che ha oltre cinquant’anni di esperienza nella creazione di borse e zaini per fotografi e videomaker professionisti, c’è il sistema di divisori interni MaxFit che consente di disporre l’attrezzatura nel minor spazio possibile.

Per sviluppare la nuova linea, Lowepro ha lavorato insieme Chris McLennan, fotografo di viaggi internazionale che è recentemente salito alla ribalta per il suo video “Car-L incontra i leoni”. Da questa collaborazione, dicevamo, è nata una collezione che spazia dallo zaino di medie dimensioni BP 350 per kit mirrorless pro al più grande BP 550, progettato per essere suddiviso in due borse autonome.

«Utilizzo le borse della collezione Trekker di Lowepro da oltre 30 anni» spiega Chris McLennan «Il loro design offre la massima protezione alla mia attrezzatura fotografica e rende facile il trasporto anche dei carichi più pesanti. Gli zaini fotografici Trekker, utilizzabili come bagaglio a mano nei viaggi aerei, sono un’ottima soluzione anche negli ambienti più estremi».

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali dei modelli della nuova collezione:

Design modulare a due pezzi per lo Zaino 550

Da zaino a trolley per il modello Roller 450

Spallacci a scomparsa per lo Zaino 350 e lo Zaino 450, così da consentire una migliore maneggevolezza durante gli spostamenti

Raincover, materiali durevoli e cerniere che garantiscono la protezione dagli agenti atmosferici

Si tratta in definitiva di una collezione completa per organizzare e proteggere la propria attrezzatura durante i viaggi più impegnativi e avventurosi. Per chi fosse interessato segnaliamo che da questo momento è disponibile sul sito Lowepro, su Amazon.it e presso i rivenditori autorizzati con prezzi a partire da 164,99 euro.