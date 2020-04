Ultimi giorni: Aukey Aura, la lampada che crea un cerchio di luce a 36,99 euro

Con Aukey Aura vi mettete in salotto una lampada davvero particolare, capace di illuminare una zona della stanza per la lettura, per accompagnare la visione di un film ma anche per animare una festa. Al momento, grazie ad un codice, la pagate soltanto 36,99 euro spedizione inclusa.

La particolarità di questa lampada è nella forma: un vero e proprio cerchio di luce dal diametro di 32 centimetri al cui interno si trovano incassati diversi LED RGB che possono essere controllati anche a distanza grazie al telecomando.

Da qui infatti, oltre ad accensione e spegnimento, è possibile regolare la luminosità della luce su quattro diversi livelli, cambiare il colore dei LED e perfino attivare una delle 6 modalità che creano particolari effetti di luce con lampeggi e dissolvenze, l’ideale per creare movimento magari durante una festa grazie alla modalità “arcobaleno”, che farà virare automaticamente e gradualmente il colore dei LED.

La possibilità di scegliere il colore rende Aukey Aura molto comoda anche per lo studio o per la lettura: oltre ai vari rosso, blu, verde, viola e tutti gli altri colori che possono creare un momentaneo e particolare punto luce, l’utente potrà infatti scegliere anche tonalità calde (giallo-arancio) oppure fredde (bianco-blu) per poter accompagnare rispettivamente una lettura serale in poltrona oppure lo studio sulla scrivania con la giusta illuminazione.

La lampada è anche dotata di memoria, potendo così riaccenderla mantenendo l’ultima impostazione senza dover ogni volta regolare colore e luminosità, semplicemente pigiando il relativo tasto MEM. Grazie ai LED consuma davvero poco e pesa 700 grammi, il che consente di posizionarla su un tavolo e mantenerla sufficientemente stabile sulla superficie di appoggio.

Se siete interessati all’acquisto vi segnaliamo che Aukey Aura è in vendita su Amazon al prezzo di 50 euro ma al momento, inserendo il codice JEB49TLC nel carrello, la pagate soltanto 36,99 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 26 aprile.