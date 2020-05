Aukey UH-M4, umidificatore ad ultrasuoni con luci LED e maniglia a metà prezzo

Un umidificatore ad ultrasuoni potente e silenzioso: è Aukey UH-M4, una soluzione utilizzabile non solo per umidificare l’ambiente ma anche per nebulizzare e diffondere nell’aria gli oli essenziali preferiti e che al momento potete acquistare in offerta con un codice a soli 23,99 euro spedizione compresa.

Il vapore si forma semplicemente attraverso l’espulsione delle particelle più superficiali dell’acqua che si inserisce all’interno del serbatoio, con capacità pari a tre litri, sufficiente per funzionare ininterrottamente per 10 ore. Come dicevamo uno degli usi più comuni è quello di diffusore di essenze: basterà dissolvere nell’acqua il profumo preferito, e sarà semplicissimo profumare un ambiente.

Visto il costo, l’uso dell’umidificatore come diffusore di profumi, il suo prezzo sommato al costo economico di un profumo fatto in casa, potrebbe essere largamente competitivo con i concorrenti che si comprano al supermercato e che obbligano ad usare cartucce proprietarie. Un sistema utile ed economico, insomma, per ridurre lo stress, aumentare la vigilanza, i livelli di energia e migliorare la salute.

Si, perché Aukey UH-M4 serve principalmente per aumentare l’umidità della stanza ed alleviare così i sintomi dell’aria secca come come mal di gola, secchezza degli occhi, prurito della pelle e labbra screpolate. E’ tra i più silenziosi sul mercato (max 35 dB) e la potenza di nebulizzazione è tale da consentire una corretta umidificazione di stanze non superiori ai 23 metri quadrati di superficie.

Tra le particolarità di questo diffusore, innanzitutto la possibilità di ruotare il flusso nebulizzatore a trecentosessanta gradi, direzionandolo quindi nel punto più indicato per la stanza in cui si trova. Poi la serie di LED blu sul fondo, che permettono di usarlo anche per creare un piccolo punto luce. La maniglia infine consente di spostare facilmente il serbatoio e ricaricarlo di acqua al momento del bisogno.

Aukey UH-M4 misura 31 x 17,5 centimetri ed è caratterizzato da una finitura con effetto legno che si integra bene con la maggior parte dei mobili in casa. Consuma 22 W e come tutti i prodotti Aukey è protetto da 24 mesi di garanzia. Se interessati, anziché 50 euro lo potete comprare con uno sconto del 53% inserendo il codice Y5YSFWJO nel carrello prima dell’acquisto: così lo pagate soltanto 23,99 euro spedizione inclusa.