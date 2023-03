OPPO Enco Air2 Pro, eccellenti auricolari con soppressione del rumore a solo 59,99€

Non sono gli Airpods ma per il prezzo e lo sconto offerto rappresentano probabilmente la miglior occasione di oggi nel campo degli auricolari. Parliamo degli OPPO Enco Air2 Pro un paio di accessori davvero molto interessanti che costano solo 49,99 euro rispetto agli 80 euro di listino.

Gli OPPO Enco Air2 Pro vantano un grande diaframma titanizzato da 12,4 mm per offrire bassi profondi e adattarsi a qualsiasi genere musicale, che si tratti di musica pop, rock o strumentale, un design in ear, simile a quello di AirPods Pro e autonomia fino a 7 ore di utilizzo e con la custodia di ricarica. Con la custodia, particolarmente ergonomica si raggiungono le 28 ore di ascolto ininterrotto. Inoltre, supportano la ricarica rapida, e in soli 10 minuti raggiungono 2 ore di riproduzione.

Enco Air2 Pro sono anche dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di intercettare e rimuovere il rumore ambientale a varie frequenze, consentendo di ascoltare i propri brani preferiti in tutta tranquillità, in qualsiasi luogo e in ogni momento.

Da segnalare anche il doppio microfono e la Transparency Mode, l’ormai celebre modalità trasparenza che permette all’utente di sentire i suoni e i movimenti dell’ambiente circostante senza dover rimuovere gli auricolari.

Infine segnaliamo la certificazione IP5 , la connessione Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza per garantire agli utenti una riproduzione senza interruzioni e i controlli smart touch

Gli Oppo Enco Air Pro costerebbero 80 euro. Sono spesso in sconto intorno ai 60/70 euro ma non sono mai scesi a 59,9 euro, offerta top di oggi