I monopattini Nilox sono in regola con le nuove normative italiane

Nilox è stata una delle primissime aziende italiane a credere nella mobilità elettrica e da tempo commercializza diversi modelli di monopattini con diverse novità presentate alla scorsa edizione di IFA 2019.

Ad Berlino Nilox aveva presentato infatti 3 nuovi monopattini elettrici con diverse caratteristiche e vocazioni protagonisti dello stand dell’azienda del gruppo Esprinent alla fiera di Berlino che aveva già “battezzato” il primo monopattino del brand nel 2016.

Con le recenti novità (e limitazioni) in campo normativo si apre per Nilox l’opportunità di far conoscere ad un pubblico più ampio la propria produzione con la rassicurazione dell’acquisto di un prodotto in linea con le richieste di circolazione sulle nostre strade.

Due i modelli che sono in vendita ad inizio 2020 e come gli altri Nilox recenti sono già omologati per le strade italiane mentre per il terzo, interessante per le dimensioni delle ruote in funzione anti-sconnesso, si aspetta ancora la commercializzazione. Ecco i dettagli.

Nilox DOC TWELVE: il primo monopattino elettrico con ruote da 12”

Pensato per chi si muove su superfici sconnesse come pavè e piste ciclabili con problemi di manutenzione il modello Nilox DOC TWELVE è progettato per eliminare qualsiasi limite di interazione con il terreno grazide ai pneumatici da 12’’ e al freno a disco posteriore in grado di garantire la massima stabilità e sicurezza, anche alla sterzata più difficile.

La batteria si ricarica in 4 ore e consente di percorrere fino a 30 km con una carica, avendo tutte le informazioni utili (velocità, livello della batteria, marcia selezionata) sotto controllo mediante il pratico display integrato ed al comodo porta cellulare in dotazione.

Luce frontale/posteriore e clacson rendono DOC TWELVE il mezzo adatto per circolare nel traffico cittadino, ma la facilità di chiusura e trasporto permettono di portarlo ovunque e di utilizzarlo anche su terreni meno convenzionali, sfruttando al massimo le ruote da 12’’.

Nilox DOC TWELVE sarà disponibile in data ancora da definire nel colore nero, con un prezzo al pubblico consigliato di 599,95 euro. Vi aggiorneremo sulla sua uscita quando sarà commercializzato definitivamente

Qui sotto tutti i modelli a confronto nelle foto scattate ad IFA 2019 le prime immagini presentano il Twelve e poi a scalare verso i modelli più semplici ed economici.

Nilox DOC Urban: un concentrato di tecnologia

DOC Urban è il monopattino più hi-tech di Nilox. Si accende tramite chiavi ed è dotato di accelerazione stile “scooter” sulla manopola destra, per il massimo della sicurezza e della semplicità di guida.

Tre modalità di velocità, fino ad un massimo di 25 km/h, che possono essere selezionate direttamente tramite il funzionale display integrato nel manubrio, che permette di monitorare la velocità, il livello di carica, il voltaggio e i chilometri percorsi sia totali sia di un singolo viaggio. Completano la dotazione tecnologica clacson e luci (frontale/posteriore), una porta USB e una custodia per lo smartphone posizionata sul manubrio.

Dotato di un motore da 280W, DOC URBAN ha un’autonomia di 20 km per una carica di 3-5 ore. Grazie al manubrio regolabile in altezza, manopole pieghevoli e un peso di soli 12kg, è possibile richiuderlo e trasportarlo facilmente.

Nilox DOC Urban è disponibile nel colore nero, con un prezzo al pubblico consigliato di 390,00 euro.

Nilox DOC ECO 3 super leggero e super portatile

NILOX DOC ECO 3 ridefinisce il concetto di leggerezza grazie ad un nuovo telaio in alluminio da soli 7.9kg, sviluppato per sostenere fino a 100kg di peso.

Con una singola carica di 3-4 ore, è possibile percorrere fino a 10 km. La facilità di chiusura, con l’aggiunta delle nuove manopole pieghevoli, permetteranno di trasportare DOC ECO 3 ovunque al termine della guida, senza il minimo ingombro.

Per attivare il motore elettrico è sufficiente darsi una spinta e salire sulla pedana. In base all’intensità della spinta sarà possibile viaggiare nelle 2 diverse velocità disponibili (6 km/h e 12 km/h)

Ruote da 8’’, doppio freno, pedana antiscivolo e manubrio regolabile in altezza garantiscono la massima sicurezza alla guida, anche nelle ore notturne grazie alla presenza di luce frontale e posteriore.

Nilox DOC ECO 3 è disponibile nella versione black, grey oppure camouflage, con un prezzo al pubblico consigliato di 249,95 euro.